ФОТО. Настроение не очень. Реакция Срны и Палкина на результат Шахтера

Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл с Зарей 0:0, чем значительно усложнил задачу финишировать хотя бы на второй позиции УПЛ – Александрия в случае победы над Карпатами гарантирует, что действующий чемпион закончит сезон третьим.

По информации различных СМИ, руководители Шахтера Дарио Срна и Сергей Палкин сейчас занимаются поисками нового тренера.

Главным претендентом считается Арда Тура.

Реакция Срны и Палкина на очередную неудачу Шахтера