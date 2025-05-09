Украина. Премьер лига09 мая 2025, 18:41 |
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ФОТО. Настроение не очень. Реакция Срны и Палкина на результат Шахтера
Команда близка к тому, чтобы закончить сезон на третьем месте УПЛ
09 мая 2025, 18:41 |
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Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл с Зарей 0:0, чем значительно усложнил задачу финишировать хотя бы на второй позиции УПЛ – Александрия в случае победы над Карпатами гарантирует, что действующий чемпион закончит сезон третьим.
По информации различных СМИ, руководители Шахтера Дарио Срна и Сергей Палкин сейчас занимаются поисками нового тренера.
Главным претендентом считается Арда Тура.
Реакция Срны и Палкина на очередную неудачу Шахтера
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Комментарии 3
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можно это фото на главную пожалуйста?
как их Ахметов наказывает?
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