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  4. ФОТО. Настроение не очень. Реакция Срны и Палкина на результат Шахтера
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 18:41 |
1320
3

ФОТО. Настроение не очень. Реакция Срны и Палкина на результат Шахтера

Команда близка к тому, чтобы закончить сезон на третьем месте УПЛ

09 мая 2025, 18:41 |
1320
3
ФОТО. Настроение не очень. Реакция Срны и Палкина на результат Шахтера
ФК Шахтер. Срна и Пушич

Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл с Зарей 0:0, чем значительно усложнил задачу финишировать хотя бы на второй позиции УПЛ – Александрия в случае победы над Карпатами гарантирует, что действующий чемпион закончит сезон третьим.

По информации различных СМИ, руководители Шахтера Дарио Срна и Сергей Палкин сейчас занимаются поисками нового тренера.

Главным претендентом считается Арда Тура.

Реакция Срны и Палкина на очередную неудачу Шахтера

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Источник: Степаненко подготовил отчет для будущего тренера Шахтера
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Шахтер Донецк Дарио Срна Марино Пушич Сергей Палкин Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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FunnyCat_____
можно это фото на главную пожалуйста?
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0
Gargantua81
как их Ахметов наказывает?
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0
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