Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве

Битва за жизнь, или за сохранение места в украинской Премьер-лиге на следующий сезон, если кому-то не нравятся слишком громкие заголовки. С таким тезисом мы будем сталкиваться ближайшие три недели, включая текущую, это точно. И в контексте двадцать восьмого тура национального первенства подобных поединков было сразу несколько. Первый из них – в Полтаве, где субботняя часть футбольного уикенда начиналась с матча между местной «Ворсклой» и одесским «Черноморцем».

Положение команд перед этим противостоянием было таким, что «моряки» уже просто не имели права не то чтобы на поражение, а на потерю очков, иначе в понедельник судьба могла бы быть уже не в их пользу по итогам противостояния еще двух аутсайдеров – «Ингульца» и «Левого Берега». Для коллектива же Юрия Максимова сценарий был также не из легких – ЛНЗ нельзя было отпускать от себя на дистанцию в более чем три пункта ни при каких обстоятельствах, а для этого надо было побеждать, а затем восстанавливаться за просмотром следующего матча с участием обоих прямых конкурентов в этот день. Хорошая интрига, согласитесь?

В том, что у команды Александра Кучера есть существенные игровые проблемы, мы убедились уже давно, поэтому это не было для нас новостью. Надежды оставались только на то, что критическое положение дел для «Черноморца» заставит ситуацию хоть немного пойти по другой тропинке. Но матч в Полтаве этот путь «моряков» явно обошел стороной. То, что мы увидели в первом тайме этой встречи в исполнении гостей, было просто непостижимым.

Количество ошибок одесситов на своей половине, не говоря уже об игре в атаке, было критическим, и в конце концов именно это и привело к пропущенному мячу в конце первой половины встречи. В ситуации, которая вообще того не требовала, Скиба от центральной линии вколотил мячом в Салабая, отскок от которого пытался на собственного вратаря перевести Жаржу, но получился пас на Ндукве, который его прессинговал, после чего состоялся удар мимо Рудько в пустые ворота. И это при том, что подавляющее большинство времени в первом тайме команды вообще не видели владений друг друга.

За первый тайм одесситов можно было исключительно уничтожить критикой. Нет сомнений в том, что в перерыве Кучер так и сделал. Но это была лишь часть пространного разговора с командой. Другая же заключалась в том, как эту игру спасать фактически с мертвой точки. И тут уже тренер нашел правильные слова, а его игроки просто поверили в свой шанс.

После перерыва «Черноморец» было просто не узнать. А когда на 54 минуте Ракицкий выдал рывок от центра поля за Салабаем, который моложе его лет на 13 и имел запас в метров 10 хода, после чего в собственной штрафной подкатом сделал невозможным второй мяч от «Ворсклы», то стоило хотя бы на мгновение задуматься о чуде. И это чудо таки произошло прямо перед нашими глазами.

Одесситы успели попасть в перекладину и левую стойку чужих ворот в своих навалах с бесконечными фланговыми передачами усилиями Мустафаева и рикошета от Павлюка, который ему однажды помог. А затем гости начали забивать – и это также были голы с подач. Сначала Бутко нашел голову Хобленко, а затем Ракицкий – Скибу, а тот уже дал возможность Жаржу исправить собственную вопиющую ошибку. Максимов и его подопечные, похоже, в принципе не рассматривали такой вариант событий, поэтому так и остались ошеломленными.

В следующие выходные полтавская «Ворскла» в гостях будет играть против черкасского ЛНЗ, а одесский «Черноморец» проведет домашний матч против киевского «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Ворскла» – «Черноморец» – 1:2

Голы: Ндукве, 43 – Хобленко, 77, Жаржу, 82

Предупреждения: Островский, 74, Скляр, 80 – Райан, 8, Сигеев, 47, Хобленко, 78

«Ворскла»: Исенко – Бацула (Е. Пасич, 62), Павлюк, Хрипчук, Крупский – Салабай (Островский, 71), Пердута, Скляр, Кане – Ндукве, Иеде (Малыш, 62).

«Черноморец»: Рудько – Раян, Ракицкий, Жаржу, Скиба, Бутко – Мустафаев (Габелок, 80), Сигеев (Ермаков, 66), Когут (Робакидзе, 80) – Попов (Шевцов, 66), Хобленко (Пшеничнюк, 90+2).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 7 (3) – 9 (2)

Угловые: 2 – 5

Оффсайды: 1 – 1.

ВОРСКЛА – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C