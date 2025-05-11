Александр КУЧЕР: «В перерыве матча с Ворсклой был мужской разговор»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер поделился эмоциями после матча против полтавской «Ворсклы» (2:1) в 28 туре Украинской Премьер-лиги.

– Мне игра понравилась, было в ней все. У нас была и трагедия в 1-м тайме, а потом был для нас во 2-м хэппи-энде. Потому что снова мы подарили ненужный мяч сопернику. Подарок, здесь нечего говорить.

Но в раздевалке такой был разговор – немного мужской, скажем, и ребята вышли на 2-й тайм уже заряженные, мы видели команду на поле, которая хочет побеждать и создавать моменты. И они доказали это на поле. Думаю, они сегодня заслуживали победы.

– Фактически из стандарта Ракицкого были забиты 2 мяча. Ветеран продемонстрировал, что молодежь у вас очень хорошо играет на 2-м этаже.

– Да, конечно. Все понимают, что Ярослав – это мастер стандартов. Конечно, мы все это отрабатываем на тренировках и акцентируем, что стандарты для нас – это очень важный аспект игры.

– Прокомментируйте игру Виталия Ермакова.

– Мне понравилось. Крайние защитники шли вперед высоко и внутри оставляли 1 в 1 с нападающим защитника.

Я его попросил, чтобы он оставался с ним и цементировал середину, чтобы у нас не было контрвыпадов таких, которые мы видели – «Ворскла» может выбегать и умеет это делать. В принципе, когда он вышел, уже справились с этим вопросом, – сказал Кучер.