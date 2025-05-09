В двадцать восьмом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2024-2025 годов в субботу, 10 мая, в Полтаве встретятся «Ворскла» и «Черноморец». Обе команды, находящиеся в низах турнирной таблицы, будут выяснять, кто достоен трех очков.

Ворскла

Как ни парадоксально, плохие новости, распространявшиеся в последнее время в медиапространстве на счет «Ворсклы», пошли команде на пользу. Об этом свидетельствует разгромная победа над «Вересом» и ничья против «Колоса», где «зелено-белые» все же были близки к трем очкам. Поэтому благодаря четырем очкам в двух турах подопечные Максимова стабилизировали ситуацию, но до сих пор продолжают находиться в зоне переходных матчей.

Капитан команды Игорь Пердута хоть и отметил, что обе команды не наиграли на викторию, но одно очко, полученное в Ковалевке, пригодится «Ворскле» в борьбе за сохранение прописки в элите украинского футбола.

На очереди поединок против Черноморца, где полтавчане не имеют права терять очки, если планируют избежать переходных матчей, или даже вылететь. Но как показывает практика, «моряки» являются удобным соперником для «Ворсклы».

Черноморец

Каким бы сложным ни было положение одесской команды, однако поражение «Шахтеру» 0:3, ставшее уже девятнадцатым по ходу сезона, обновило антирекорд «моряков» по ​​количеству проигрышей в УПЛ. Но стоит отдать должное «Черноморцу», который первый тайм против «горняков» выстоял, но уже во втором не смог на равных противостоять одному из лидеров чемпионата.

К тому же «Ингулец» в перенесенном поединке победил «Зарю» и опустил «Черноморец» на последнюю строчку в турнирной таблице. Поэтому неудивительно, что именно команда Кучера считается главным претендентом на понижение в классе.

Поэтому в матче с «Ворсклой» одесситам необходимо побеждать, чтобы сохранить хотя бы математические шансы, чтобы не вылететь напрямую из элитного дивизиона.

Матч против «Ворсклы» пропустит дисквалифицированный Богдан Билошевский.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 50 матчей. 26 игр завершились победой «Ворсклы», 11 побед на счету «Черноморца» и в 13 матчах была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 61:37 в пользу «Ворсклы». В первом круге минимальную победу одержала "Ворскла" (1:0), где победный мяч забил Денис Ндукве.

Прогноз на противостояние

Обе команды расположены в зоне вылета, поэтому каждый добытый балл пойдет в актив как «ворсклянам», так и «морякам». Но «Ворскла» по сравнению с «Черноморцем» имеет лучшие показатели и результативность в очных встречах. Не исключено, что на правах хозяев, полтавский клуб попытается взять матч под свой контроль. Одесситам тоже некуда отступать, потому и им придется играть на полную. Мы все же прогнозируем, что один гол может решить исход игры, поэтому нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Бацула, Хрипчук, Пердута, Скляр, Павлюк, Кане, Мякушко, Малыш, Иеде

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Ракицкий, Скиба, Бутко, Райан, Лацабидзе, Габелок, Мустафаев, Хобленко, Безбородько

Прогноз Sport.ua Ворскла Черноморец Обе команды забьют (нет) 1.61 Сделать ставку

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