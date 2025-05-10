Ворскла – Черноморец – 1:2. Камбэк в Полтаве. Видео голов и обзор матча

10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Подопечные Александра Кучера забили дважды за пять минут и вырвали победу со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 10 мая

Ворскла – Черноморец – 1:2

Гол: Ндукве, 43 – Хобленко, 77, Джарджу, 82

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Ндукве, 43 мин



ГОЛ, 1:1! Хобленко, 77 мин

ГОЛ, 1:2! Джарджу, 82 мин