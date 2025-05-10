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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 15:05 |
624
0

Ворскла – Черноморец – 1:2. Камбэк в Полтаве. Видео голов и обзор матча

Подопечные Александра Кучера забили дважды за пять минут

10 мая 2025, 15:05 |
624
0
Ворскла – Черноморец – 1:2. Камбэк в Полтаве. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец Одесса

10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Подопечные Александра Кучера забили дважды за пять минут и вырвали победу со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 10 мая

Ворскла Черноморец 1:2

Гол: Ндукве, 43 – Хобленко, 77, Джарджу, 82

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Ндукве, 43 мин

ГОЛ, 1:1! Хобленко, 77 мин

ГОЛ, 1:2! Джарджу, 82 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец видео голов и обзор Денис Ндукве
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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