Ворскла – Черноморец – 1:2. Камбэк в Полтаве. Видео голов и обзор матча
Подопечные Александра Кучера забили дважды за пять минут
10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».
Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Подопечные Александра Кучера забили дважды за пять минут и вырвали победу со счетом 2:1.
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«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.
Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 10 мая
Ворскла – Черноморец – 1:2
Гол: Ндукве, 43 – Хобленко, 77, Джарджу, 82
Видеообзор матча: (ожидается)
Видео голов:
ГОЛ, 1:0! Ндукве, 43 мин
ГОЛ, 1:1! Хобленко, 77 мин
ГОЛ, 1:2! Джарджу, 82 мин
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