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Премьер-лига
Ворскла
10.05.2025 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 01:20 |
16
0

Ворскла – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2025, 01:20 |
16
0
Ворскла – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 10-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

В подвале турнирной таблицы УПЛ в конце сезона точно будет больше интриги, чем на вершине. Команда Юрия Максимова находится в сложном положении, но далеко не настолько безутешна, как тот же коллектив Александра Кучера, который вот-вот и вылетит напрямую. Собственно, это может произойти уже по итогам текущего тура, если «моряки» наберут меньше очков, чем «Левый Берег» по итогу матча против «Ингульца» в понедельник. Впрочем, пятое поражение кряду также практически гарантировано отправит одесситов в Первую лигу, тогда как «Ворскла» в случае победы может и вовсе выйти из зоны переходных матчей. Если ЛНЗ уступит «Оболони». Санта-Барбара.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
10 мая 2025 -
13:00
Черноморец
Обе команды забьют (нет) 1.61 Сделать ставку

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Александр Снитко Sport.ua
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