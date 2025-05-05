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  4. Довбик принес победу Роме, Ярмолюк переиграл МЮ, первый трофей Кейна
Другие новости
05 мая 2025, 13:10 | Обновлено 05 мая 2025, 13:52
261
0

Довбик принес победу Роме, Ярмолюк переиграл МЮ, первый трофей Кейна

Главные новости за 4 мая

05 мая 2025, 13:10 | Обновлено 05 мая 2025, 13:52
261
0
Довбик принес победу Роме, Ярмолюк переиграл МЮ, первый трофей Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 мая.

1A. Волки – в топ-4! Рома с победным голом Довбика одолела Фиорентину
Команда Клаудио Раньери продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов

1B. ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Украинский форвард забил очередной гол за римский клуб

2A. Челси переиграл Ливерпуль и продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов
Красные в статусе досрочных чемпионов уступили синим в Лондоне

2B. Брентфорд с Ярмолюком одолел Манчестер Юнайтед в матче с 7 голами
Состоялось 3 матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

3A. Первый трофей для Кейна. Бавария – чемпион Германии
Мюнхенскому гранду на руку сыграла ничья «Байера»

3B. Напряженный финал. Определен победитель Кубка Бельгии
Брюгге нанес поражение Андерлехту и стал обладателем трофея

4A. Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Лидирует Динамо, а Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины 2024/25

4B. Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье
Гол и ассист Цары приносят «горожанам» очередную победу

4C. Всего один удар в створ ворот за всю игру. Колос и Ворскла сыграли вничью
Подопечные Костышина и Максимова в непростом поединке поделили очки

4D. Ошибка вратаря стоила очков. ЛНЗ не удержал победу над Зарей
В целом невыразительной игре все решили отдельные детали

5A. Украина U-16 уступила Греции U-16 на старте турнира развития в Финляндии
Подопечные Александра Сытника неудачно сыграли первый матч

5B. Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
В решающем матче Пальма Футзал из Испании обыграла Кайрат из Казахстана

6. Невероятный Оскар. Пиастри красиво выиграл гонку Гран-при Майами
Пилот стартовал четвертым, но сумел победить

7A. Убедительный камбек. Олейникова выиграла первый трофей в этом сезоне
Александра Олейникова обыграла в трех сетах Далилу Спитери

7B. Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Дарья Снигур уступила в трех сетах пятой сеяной Армони Тан

7C. Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере
Норвежский теннисист переиграл пятого сеяного британца Джека Дрейпера

8. Старый лев ранен. Уильямс не выдерживает натиска Чжао в финале ЧМ-2025
Китаец Чжао Синьтун после двух сессий лидирует в финале со счетом 11:6

9. Кросс-батл. Гимнастка Таисия Онофрийчук взяла бронзу на Кубке Европы в Баку
Полина Карика заняла четвертое место в особой гимнастической дисциплине

10A. Украинец Сидей одолел американца и одержал вторую победу в UFC
Бой против Кэмерона Смозермана прошел всю дистанцию

10B. Сауль Альварес победил Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира
Мексиканец одолел кубинца в Эр-Рияде по итогам 12 раундов

10C. Лопес разобрался с Барбосой. Один из лучших поединков Теофимо
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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