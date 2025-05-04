Украина U-16 уступила Греции U-16 на старте турнира развития в Финляндии

4 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) провела первый матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

Встреча между командами Украины U-16 и Греции U-16 завершилась поражением сине-желтой команды со счетом 1:3.

Украинцы удачно начали матч против Греции, уже на 5-й минуте выйдя вперед благодаря точному удару Егора Онищука с пенальти, назначенного за фол в штрафной площади.

Но преимущество продержалось недолго, и греки быстро перехватили инициативу. Сначала Контраси реализовал контратаку после потери мяча украинцами, а через минуту Тунусидис изящным ударом переиграл Столяренко (2:1). До конца первого тайма хозяева имели еще несколько моментов для взятия ворот.

В начале второго тайма греческая команда получила шанс увеличить отрыв, но Контраси не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот. Украинцы пытались навязать борьбу и отыграться, однако создать острых моментов не удалось. А вот хозяева свой шанс использовали: на 77-й минуте Костоглу установил окончательный счет встречи.

Сборная Украины начала турнир с досадного поражения от Греции (1:3). Далее подопечные Александра Сытника сыграют против Финляндии (6 мая) и Венгрии (9 мая).

Турнир развития УЕФА

1-й тур, 04.05.2025

Греция U-16 – Украина U-16 – 3:1 (2:1)

Голы: Контраси, 12, Тунусидис, 13, Костоглу, 77 – Онищук, 5 (пен).

Нереализованный пенальти: Контраси, 55 (мимо ворот).

Греция U-16: Николаидис, Псирукис (Китос, 62), Контекас (Гусиос, 73), Папагеоргиу (Стергиаропулос, 73), Тунусидис (Палиурас, 73), Матера (Пьеррос, 73), Халдзесос (Карангелис, 62), Леонтопулос (Петусис, 62), Циалис (Марас, 73), Папасарафьянос (Костоглу, 62), Контраси (Делимпейс, 62).

Украина U-16: Столяренко, Панчишин (Левицкий, 46), Шаповалов (Сморыцкий, 46), Квиквиния (Сердюк, 46), Онищук (Иванов, 76), Дячок (Яблонский, 66), Ермак (Волошко, 46), Кожушко (Бида, 46), Задорожний (Рудзей, 46), Добровольский (Швец, 46), Харкевич (Горбатов, 76).

Предупреждения: Псирукис, 4, Контраси, 37, Костоглу, 90 – Харкевич, 33, Левицкий, 49, Горбатов, 89.

Календарь матчей

04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия – 2:0

– Венгрия – 2:0 04.05. 18:30. Греция – Украина – 3:1

– Украина – 3:1 06.05. 13:00. Венгрия – Греция

06.05. 17:30. Украина – Финляндия

09.05. 10:00. Украина – Венгрия

09.05. 15:00. Финляндия – Греция

Видеозапись матча

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