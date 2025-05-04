СЫТНИК: «Будем наигрывать костяк, сборную ждет квалификация Евро»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Александр Сытник поделился мыслями о сборе команды и рассказал об ожиданиях от матчей Турнира развития УЕФА.

4 мая юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2009 г.р.) начнет выступления на Турнире развития УЕФА в Финляндии. Кроме украинцев, в турнире примут участие команды Финляндии (хозяева), Греции и Венгрии.

Накануне старта соревнований главный тренер сине-желтых Александр Сытник ответил на вопросы.

– Александр, вы впервые будете работать со сборной U-16. Как знакомились с подопечными?

– В основном по видео, потому что времени на другое знакомство просто не было. Это не даты УЕФА и ФИФА, поэтому многих ребят клубы не отпустили, а еще несколько кандидатов получили травмы. Этот сбор у нас будет как селекционный. Однако, конечно, хочется уже наигрывать костяк, ведь осенью нас ждет первый квалификационный раунд чемпионата Европы. Но, учитывая все эти моменты, есть возможность посмотреть в деле больше кандидатов в сборную. Это лучше, чем наблюдать за их игрой в клубах.

– Перед квалификацией хотя бы один сбор у команды еще запланирован?

– Да. Он состоится в сентябре. Тогда наш тренерский штаб сможет вызвать, в принципе, всех, кого захочет, потому что это уже будут даты УЕФА и ФИФА. Надеюсь, что на том этапе подготовки мы определим состав команды для официальных матчей процентов на 90.

– Много ли вы знаете о соперниках, с которыми предстоит сыграть на Турнире развития УЕФА?

– Есть информация по командам Финляндии и Венгрии. А вот по сборной Греции, нашему первому сопернику, сведений практически нет. Возможно, эта команда еще не собиралась, а возможно, они просто нигде не выкладывали информацию.

– Какую цель вы ставите себе на этих соревнованиях?

– Прежде всего, мы защищаем цвета страны, поэтому будем стараться выступить как можно лучше. Ну а вторая задача, и она не менее важная, – увидеть ребят в деле, познакомиться ближе, узнать об их потенциале, психологических качествах, чтобы быть во всеоружии и понимать, с кем двигаться дальше. Все это – подготовка к официальным матчам.