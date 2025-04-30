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Сборная УКРАИНЫ
30 апреля 2025, 10:22 |
32
0

Сборная Украины U-16 объявила состав на турнир УЕФА в Финляндии

Подопечные Александра Сытника примут участие в Турнире развития

30 апреля 2025, 10:22 |
32
0
Сборная Украины U-16 объявила состав на турнир УЕФА в Финляндии
УАФ. Сборная Украины U-16

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 (футболисты старше 2009 года рождения) Александр Сытник назвал имена исполнителей, которые в мае примут участие в Турнире развития УЕФА.

Соревнования будут проходить с 4 по 9 мая в финском городке Эерикиля, где украинцы будут играть со сверстниками из Греции, Финляндии и Венгрии. Для участия в турнире наставник «сине-желтых» вызвал 22 игрока.

Состав юношеской сборной Украины U-16:

Вратари: Александр Степанов («Шахтер» Донецк), Денис Столяренко («Легия», Польша).

Защитники: Егор Онищук («Шахтер» Донецк), Григорий Шаповалов, Назар Смотрицкий (оба – ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий («Рух» Львов), Маркиян Панчишин («Карпаты» Львов), Назарий Рудзей («Боруссия» Д, Германия), Илья Яблонский («Спортинг» Лиссабон).

Полузащитники: Даниил Дячок, Даниил Ермак (оба – «Динамо» Киев), Евгений Волошко («Шахтер» Донецк), Евгений Горбатов («Александрия»), Ярослав Харкевич («Милан», Италия), Максим Иванов («Сампдория», Италия), Ярослав Кожушко («Славия», Чехия), Руслан Швец («Райо Махадонда», Испания).

Нападающие: Владимир Квиквиния («Динамо» Киев), Денис Бида («Шахтер» Донецк), Кирилл Сердюк («Нюрнберг», Германия), Владислав Задорожнsй («Славия», Чехия), Андрей Добровольский («Эйпен», Бельгия).

Календарь матчей Турнира развития УЕФА

  • 4 мая, 14:00. Финляндия – Венгрия
  • 4 мая, 18:30. Греция – Украина
  • 6 мая, 13:00. Венгрия – Греция.
  • 6 мая, 17:30. Украина – Финляндия
  • 9 мая, 10:00. Украина – Венгрия
  • 9 мая, 15:00. Финляндия – Греция

ФОТО. Состав сборной Украины U-16:

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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