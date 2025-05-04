Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире ITF W50 в Екла, Испания.

23-летняя украинка, получившая первый номер посева, уступила в трех сетах пятой сеяной Армони Тан (WTA 283) из Франции. Выиграв первый сет, Дарья отдала второй, а в решающем третьем сете позволила француженке сделать два брейка, не сумев взять ни одной подачи соперницы.

Матч продолжался 1 час и 36 минут. Это был третий поединок между теннисистками. Счет – 3:0 в пользу Тан.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Армони Тан (Франция) [5] – 6:3, 3:6, 1:6

Для украинской теннисистки это был 18-й финал в карьере и второй в этом сезоне. В феврале она уступила в первом финальном матче на турнире ITF W75 в немецком Альтенкирхене.