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ITF
04 мая 2025, 14:02 | Обновлено 04 мая 2025, 14:22
526
4

Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале

Дарья Снигур уступила в трех сетах пятой сеяной Армони Тан

04 мая 2025, 14:02 | Обновлено 04 мая 2025, 14:22
526
4
Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире ITF W50 в Екла, Испания.

23-летняя украинка, получившая первый номер посева, уступила в трех сетах пятой сеяной Армони Тан (WTA 283) из Франции. Выиграв первый сет, Дарья отдала второй, а в решающем третьем сете позволила француженке сделать два брейка, не сумев взять ни одной подачи соперницы.

Матч продолжался 1 час и 36 минут. Это был третий поединок между теннисистками. Счет – 3:0 в пользу Тан.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Армони Тан (Франция) [5] – 6:3, 3:6, 1:6

Для украинской теннисистки это был 18-й финал в карьере и второй в этом сезоне. В феврале она уступила в первом финальном матче на турнире ITF W75 в немецком Альтенкирхене.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрій Заліщук
Таки да, Олійникова взяла титул!!!
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+1
Андрій Заліщук
Мда...може Олійникова порадує
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+1
Orion-V
Програла тенисистці значно нижчий за рейтингом. І це вже не вперше.
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+1
Олександр Науменко
Схоже Снігур дійсно грає на контору, у третьому сеті тупо кинула грати.
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0
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