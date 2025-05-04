Италия04 мая 2025, 19:56 |
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ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Украинский форвард забил очередной гол за римский клуб
04 мая 2025, 19:56 |
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик открыл счет в матче на 45+5-й минуте.
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Тобто голі дупи з інстаграму сюди прикріплюються, а відео, де Довбик забив гол, треба шукати в телеграмах?