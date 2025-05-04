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  4. ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Италия
04 мая 2025, 19:56 |
1637
1

ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины

Украинский форвард забил очередной гол за римский клуб

04 мая 2025, 19:56 |
1637
1
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик открыл счет в матче на 45+5-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины

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Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик видео голов и обзор Рома - Фиорентина
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Boodya
На сайті стало неможливо прикріпити відео? (в телеграми не хочу ніякі переходити)
Тобто голі дупи з інстаграму сюди прикріплюються, а відео, де Довбик забив гол, треба шукати в телеграмах?
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