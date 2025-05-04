В воскресенье, 4 мая, проходит матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик открыл счет в матче на 45+5-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины