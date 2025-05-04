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Премьер-лига
Колос Ковалевка
04.05.2025 15:30 – FT 0 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 17:26 | Обновлено 04 мая 2025, 17:51
639
4

Всего один удар в створ ворот за всю игру. Колос и Ворскла сыграли вничью

Подопечные Костышина и Максимова в непростом поединке поделили очки

04 мая 2025, 17:26 | Обновлено 04 мая 2025, 17:51
639
4
Всего один удар в створ ворот за всю игру. Колос и Ворскла сыграли вничью
УПЛ

Обе команды продолжают вести активную борьбу в низшей части турнирной таблицы. Подопечных Костышина вообще сейчас не остановить, ведь «колоски» в последних поединках демонстрируют неплохие результаты против сильных соперников. «Ворскла» же своей победой над «Вересом» дала понять, что пациент по-прежнему продолжает подавать признаки жизни в борьбе за сохранение прописки в УПЛ. Поэтому мы ожидали игру, где и «Колосу», и «Ворскле» придется играть бескомпромиссно друг против друга.

В стартовых составах обеих команд, по сравнению с последним туром, произошло по одной замене: У «Ворсклы» дисквалифицированного Павлюка сменил Челядин, в то время как у «Колоса» с первых минут вышел Демченко вместо Сухаря.

В дебюте игры активнее выглядели гости. Здесь нечему удивляться, ведь подопечные Максимова всеми способами пытаются избежать переходных матчей. Сначала Пердута проверил бдительность Пахолюка после непростого прострела, а впоследствии киперу хозяев пришлось спасать свою команду, когда Кане опасно пробивал в ближний (хотя и было положение вне игры). Но через несколько мгновений Пахолюк ошибся на выходе, за что Мякушко чуть не наказал ворота «колосков» за опрометчивость, но к счастью, Козик принял удар на себя.

«Колос» пытался угрожать воротам «ворсклянам», но их подходы к воротам подопечные Максимова блокировали. К тому же добавилась травма Боливара, вместо которого вышел Ковталюк. Именно он нанес первый удар по воротам от «Колоса», но мяч полетел в сторону аута. Стоит отдать должное гостям, потому что с небольшой обоймой игроков, «зелено-белые» первый тайм выиграли.

Второй тайм также более активно начали «ворскляне», и первый момент в матче создали именно они, но с ударом головой в исполнении Кане Пахолюк без проблем справился. Тот же Кане через несколько минут, убежал один на один с вратарем, и отличился голом, однако перед этим попал в оффсайд.

«Колоски» ответили неточным ударом Демченко, который можно было бы записать в разряд пристрелочных. Но все же, Костышин должен благодарить за игру своих защитников, которые самоотверженно блокировали удары Мякушко и Кане, которые несли в себе угрозу.

Ближе к концу матча, хозяева пытались организовать что-то вроде штурма, но «ворскляне» закрылись на своей половине поля, и ничего не дали создать «Колосу».

В итоге команды набрали по одному баллу и остались на своих местах в таблице («Колос» на десятом, а «Ворскла» – на тринадцатом).

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Колос» - «Ворскла» - 0:0

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Красничи, Козик – Демченко (Элиас, 80) – Велетень, Ррапай (Ориховский, 62), Гагнидзе, Третьяков (Алефиренко, 62) – Боливар (Ковталюк, 28, Сидоров, 62)

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Хрипчук, Бацула, Крупский – Мякушко, Челядин (Е. Пасич, 74), Скляр, Кане – Ндукве (Авдили, 84), Иеде (Малыш, 68)

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 2 (0) – 7 (1)

Угловые: 1 – 2

Оффсайды: 0 – 4

КОЛОС – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Ворскла Полтава Колос - Ворскла отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 4
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Mark4854590
Наш чемпіонат у всій красі( На жаль. У Колоса ОДИН удар у бік воріт суперника за матч
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0
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ВОРСКЛУ
😢Голов забитых нет -
Жаль, на таблО нули❗
👋Но Котику - ПРИВЕТ😸❤️ 
Мы друг друга обрели❗😊
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0
Battersea
На контору
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-1
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ВОРСКЛУ
Как Ворскла забила -
Ибраим КанЕ❗🇲🇱
Аж солнце засветило
☀️Ярче в окне❗🪟
👉Как обидно, "вне игры"😢
Сгораю просто от жары☀️ (+26°С)
Ответить
-1
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