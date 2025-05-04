Колос Ковалевка

В воскресенье, 4 мая, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Дмитрия Евтухова из Днепра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Колос



В определенный момент текущего сезона начало складываться впечатление, что для ковалевского «Колоса» заключительные месяцы кампании будут очень даже веселыми. Но клуб вновь принял волевое решение о смене главного тренера, заменив Александра Поздеева на хорошо знакомого всем нам Руслана Костышина. И это сработало. Чисто математически «колоски» все еще не находятся в безопасности, но с каждым туром этот момент спокойствия становится к ним все ближе.

Дошло до того, что нынче «Колос» может обыграть донецкий «Шахтер» (4:2) в фантастически раскованном стиле, и это не будет восприниматься как ультрасенсация. Просто команда обрела спокойствие и вслед за «горняками» отобрала очки еще и у «Полесья» (1:1) в домашней игре в прошлые выходные. К слову, и там коллектив Костышина был очень близок к тому, чтобы набрать полноценные три очка в игре против явного фаворита, который еще и борется за еврокубки, между прочим.

Четыре очка отрыва от зоны переходных матчей – это позволяет говорить уверенным тоном. Но после игр против команд из верхней части турнирной таблицы «Колос» вынужден возвращаться к матчам против своих преследователей, и это уже будет конкуренция совершено иного уровня. Беда состоит еще и в том, что «Ворскла» – последний соперник «черно-белых» до конца сезона, с которым у команды Костышина есть прямой контакт в турнирной таблице. Дальше будут «Кривбасс», «Карпаты» и в самом конце «Динамо», каждый из которых не то что три очка, а и одним зачетным баллом поделиться с соперниками навряд ли захочет. Поэтому, если и обеспечивать себе комфортный финиш сезона, то в предстоящей игре, ибо дальше ситуация может вновь выйти из-под контроля.

Ворскла



У полтавской «Ворсклы» нынче колоссальные проблемы с менеджментом клуба, так как на этой неделе «зелено-белые» получили очередной трансферный бан от международных организаций, что вновь заставляет говорить у неясных перспективах коллектива. А тут еще и первый в истории вылет из «элитного» дивизиона появился на горизонте, поэтому хороших новостей для команды Юрия Максимова брать попросту неоткуда.

Впрочем, она и сама может их для себя создать. Например, обыграв в прошлых выходные ровенский «Верес» (3:0) в, наверное, своем лучшем матче этого сезона. Крайне важная победа, которая в добавок покончила с серией из четырех поражений кряду от команд из верхней части турнирной таблицы и позволила подойти вплотную к выходу из зоны переходных матчей. Еще три очка, и «Ворскла» догонит черкасский ЛНЗ, против которого еще предстоит сыграть в предпоследнем туре. Звучит куда более перспективно, нежели четыре очка отрыва от зоны вылета.

При этом, никто не гарантирует «зелено-белым» спокойной жизни в предстоящих четырех играх. Сначала они попробуют зацепиться за выход из зоны переходных матчей в матче против «Колоса». Затем дома будут изо всех сил отбиваться от «Черноморца», которому терять уже попросту нечего. После этого будет тот самый лобовой матч против ЛНЗ, по итогам которого и может состоятся чудотворное спасение. И на закуску будет «Ингулец» в последнем туре, и есть все основная полагать, что петровцы и в том матче будут цепляться за результат. Но в предстоящей игре Максимов будет думать об отсутствии полузащитников Евгения Павлюка из-за дисквалификации и Антона Салабая из-за условий арендного соглашения между клубами. А кадровых резервов у «Ворсклы» тем временем раз-два и обчелся.

История встреч



Футбольные пути «Колос» и «Ворсклы» ранее пересекались 11 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны полтавчан – 7 успешных игр. Разница голов – 7:13. Крупнейшая победа «Ворсклы» – 3:0 (2019, 2020), «Колоса» – 3:0 (2021). Команды последний раз играли между собой в ноябре прошлого года, когда на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского гол Антона Салабая принес «Колосу» победу (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Дмитрий Евтухов из Днепра, который на своем счету имеет уже 9 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Дмитрий Запороженко и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Андрей Зайцев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Романовым и Климом Забродой. У Евтухова нет опыта проведения матчей с участием «Колоса», тогда как с «Ворсклой» он пересекался 2 раза – 1 победа и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Козик, Бурда, Сухарь – Ррапай, Красничи, Гагнидзе – Велетень, Сидоров, Третьяков.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Хрипчук, Пердута, Крупский – Мякушко, Скляр, Челядин, Кане – Ндукве, Иеде.

Прогноз Sport.ua Колос Ковалевка Ворскла Ничья 3.10 Сделать ставку

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