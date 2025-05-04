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Премьер-лига
Колос Ковалевка
04.05.2025 15:30 – FT 0 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 18:48 |
289
0

Колос – Ворскла – 0:0. Скучные нули на табло. Обзор матча

Матч 27-го тура УПЛ стартовал в 15:30

04 мая 2025, 18:48 |
289
0
Колос – Ворскла – 0:0. Скучные нули на табло. Обзор матча
ФК Колос

4 мая в 15:30 начался матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и «Ворскла».

Встреча проходит на стадионе «Колос» в селе Ковалика, что находится в киевский области.

В турнирной таблице «Колос» находится на 10-й позиции (28 очков), «Ворскла» занимает 13-е место (24 пункта).

УПЛ-2024/25. 27-й тур, 4 мая

«Колос» – «Ворскла» – 0:0

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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