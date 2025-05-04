В воскресенье, 4 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Ворсклой». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

«Колос» вообще не узнать по сравнению с первой частью сезона: команда Костышина в последних поединках смогла завоевать 10 очков в 5 играх, переиграв «Шахтер», «Левый Берег», «Зарю» и сыграв вничью с «Полесьем». Кто его знает, какие были бы результаты, если бы Руслан Владимирович (Костышин) возглавил команду перед началом сезона, но вряд ли «колоски» находились бы в близости к борьбе за выживание.

«Ворскляне» вообще, можно сказать, ожили и показывают, что они готовы сражаться до конца, что подтверждает уверенная победа над «Вересом» 3:0, который находится выше их в турнирной таблице. Поэтому для того чтобы набрать то количество баллов, которое поможет полтавскому клубу покинуть зону вылета, нужно для начала будет победить «Колос», который сейчас переживает подьем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Колос Ковалевка Ворскла Ничья 3.10 Сделать ставку

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