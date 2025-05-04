Напряженный финал. Определен победитель Кубка Бельгии

В финале Кубка Бельгии 2024/25, состоявшемся 4 мая в Брюсселе, «Брюгге» одержал победу над «Андерлехтом» со счетом 2:1.

Первый тайм прошел под контролем Брюгге. На 40-й минуте Ромео Вермант открыл счет.

Во втором тайме Вермант удвоил преимущество на 67-й минуте, оформив дубль.

Андерлехт на 90+1-й минуте отыграл один мяч усилиями Луиса Васкеса.

Брюгге завоевал 12-й трофей в этом турнире, это рекорд. Далее следуют: Андерлехт (9), Стандард (8), Генк (5), Гент, Антверпен (по 4), Сен-Жилуаз (3).

Кубок Бельгии 2024/25

Финал. 4 мая

Брюгге – Андерлехт – 2:1

Голы: Ромео Вермант, 40, 61 – Луис Васкес, 90+1

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