Напряженный финал. Определен победитель Кубка Бельгии
Брюгге нанес поражение Андерлехту и стал обладателем трофея
В финале Кубка Бельгии 2024/25, состоявшемся 4 мая в Брюсселе, «Брюгге» одержал победу над «Андерлехтом» со счетом 2:1.
Первый тайм прошел под контролем Брюгге. На 40-й минуте Ромео Вермант открыл счет.
Во втором тайме Вермант удвоил преимущество на 67-й минуте, оформив дубль.
Андерлехт на 90+1-й минуте отыграл один мяч усилиями Луиса Васкеса.
Брюгге завоевал 12-й трофей в этом турнире, это рекорд. Далее следуют: Андерлехт (9), Стандард (8), Генк (5), Гент, Антверпен (по 4), Сен-Жилуаз (3).
Кубок Бельгии 2024/25
Финал. 4 мая
Брюгге – Андерлехт – 2:1
Голы: Ромео Вермант, 40, 61 – Луис Васкес, 90+1
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