Шахтер доиграл, Арсенал наказал Реал, старт Свитолиной, контракт Буяльского
Главные новости за 16 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 16 апреля.
1А. Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов
Лондонская команда вышла в полуфинал
1B. Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ
Команды забили по 2 гола во втором тайме
1C. Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера
2А. 228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Команды снова стали жертвами тревоги, но гештальт пятого тура все же закрыли
2B. ПУШИЧ: «Нельзя просто отменить гол – это против правил. Это неправильно»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после доигрывания матча УПЛ
2С. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча
Игра между Кривбассом и Шахтером началась еще 1 сентября 2024 года
3А. Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину
Элина обыграла Жиль Тайхман с таким же счетом, как и в матче за сборную Украины
3B. Ястремская и Остапенко упустили отличный шанс выйти в полуфинал Штутгарта
Даяна и Алена на супертай-брейке отдали победу Тимеи Бабош и Луизи Стефани
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем своего капитана
Киевляне продлили контракт с Виталием Буяльским
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Заря продолжила сотрудничество с 25-летним полузащитником
Кирилл Дришлюк согласовал новый контракт
5. Неприятность для Дженоа. У Малиновского – подозрение на перелом
Руслан уже прошел медосмотр
6А. «Он готовится к трансферу». В Испании разочарованы игрой украинца
Виктор Цыганков проводит неубедительный сезон в «Жироне»
6B. Миколенко нужно сделать выбор. Им заинтересовался именитый клуб из Лондона
У Виталия есть вариант с «Тоттенхэмом»
6С. Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера
Украинец все ближе к прощанию с Лондоном
7. Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
Футболистам нужно быть осторожными в матче против Обоолони
8. Шахтер готовится к заседанию CAS. Клуб судится с игроком и турецким грандом
Украинский клуб судится с Галатасараем и Тете
9. Итоги квалификации ЧМ по снукеру. Кто получил заветные билеты в Крусибл
Определены 16 победителей Q4 квалификации, которые пробились в 1/16 финала
10А. Топ-7 дорогостоящих футболистов Украины в возрасте до 21 года прямо сейчас
В целом дела обстоят довольно скромно, как и во всем современном отечественном футболе…
10B. Как Пиастри сломал Норриса, а Феррари впервые почти все сделали верно
Анализ ключевых событий Гран-при Бахрейна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марино – о спорных моментах в матче
Выход Александра на 90+5-й минуте игры Реал – Атлетико занесен в статистику