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17 апреля 2025, 08:15 |
468
0

Шахтер доиграл, Арсенал наказал Реал, старт Свитолиной, контракт Буяльского

Главные новости за 16 апреля на Sport.ua

17 апреля 2025, 08:15 |
468
0
Шахтер доиграл, Арсенал наказал Реал, старт Свитолиной, контракт Буяльского
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 16 апреля.

1А. Разбитые надежды Бернабеу. Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов
Лондонская команда вышла в полуфинал

1B. Результативная ничья не помогла Баварии. Интер вышел в 1/2 финала ЛЧ
Команды забили по 2 гола во втором тайме

1C. Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера

2А. 228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Команды снова стали жертвами тревоги, но гештальт пятого тура все же закрыли

2B. ПУШИЧ: «Нельзя просто отменить гол – это против правил. Это неправильно»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после доигрывания матча УПЛ

2С. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча
Игра между Кривбассом и Шахтером началась еще 1 сентября 2024 года

3А. Приятное дежавю. Свитолина успешно стартовала в Руане и вышла на Калинину
Элина обыграла Жиль Тайхман с таким же счетом, как и в матче за сборную Украины

3B. Ястремская и Остапенко упустили отличный шанс выйти в полуфинал Штутгарта
Даяна и Алена на супертай-брейке отдали победу Тимеи Бабош и Луизи Стефани

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем своего капитана
Киевляне продлили контракт с Виталием Буяльским

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Заря продолжила сотрудничество с 25-летним полузащитником
Кирилл Дришлюк согласовал новый контракт

5. Неприятность для Дженоа. У Малиновского – подозрение на перелом
Руслан уже прошел медосмотр

6А. «Он готовится к трансферу». В Испании разочарованы игрой украинца
Виктор Цыганков проводит неубедительный сезон в «Жироне»

6B. Миколенко нужно сделать выбор. Им заинтересовался именитый клуб из Лондона
У Виталия есть вариант с «Тоттенхэмом»

6С. Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера
Украинец все ближе к прощанию с Лондоном

7. Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
Футболистам нужно быть осторожными в матче против Обоолони

8. Шахтер готовится к заседанию CAS. Клуб судится с игроком и турецким грандом
Украинский клуб судится с Галатасараем и Тете

9. Итоги квалификации ЧМ по снукеру. Кто получил заветные билеты в Крусибл
Определены 16 победителей Q4 квалификации, которые пробились в 1/16 финала

10А. Топ-7 дорогостоящих футболистов Украины в возрасте до 21 года прямо сейчас
В целом дела обстоят довольно скромно, как и во всем современном отечественном футболе…

10B. Как Пиастри сломал Норриса, а Феррари впервые почти все сделали верно
Анализ ключевых событий Гран-при Бахрейна

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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