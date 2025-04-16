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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:32
1552
3

Шахтер готовится к заседанию CAS. Клуб судится с игроком и турецким грандом

Украинский клуб судится с Галатасараем и Тете

16 апреля 2025, 20:43 | Обновлено 16 апреля 2025, 21:32
1552
3
Шахтер готовится к заседанию CAS. Клуб судится с игроком и турецким грандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал список ближайших заседаний, а 24 апреля состоится разбирательство по делу Шахтера против Галатасарая и вингера Тете.

После начала полномасштабного вторжения россии Тете выступал за Лион и Лестер на правах аренды, а в 2023 году отказался возвращаться в украинскую команду, подписал уже полноценный 4-летний контракт с Галатасараем и подчеркнул, что из-за войны в Украину не вернется.

В Галатасарае бразилец провел один сезон и был продан в Панатинаикос ориентировочно за 10 миллионов евро, хотя турецкий гранд получил Тете бесплатно, несмотря на контракт с Шахтером.

В прошлом году ФИФА постановила, что Галатасарай должен выплатить Шахтеру 2,3 миллиона евро компенсации, а сумму должны отдать клуб и игрок в равных долях.

Турецкий гранд и Тете пообещали обратиться в CAS – видимо, это дело и будет рассматриваться 24 числа.

В нынешнем сезоне 25-летний атакующий хавбек забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Шахтер Донецк Тете Галатасарай Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: cas.sk
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Artem_Ponomar
ну Шахтаря можна зрозуміти, багато на його трансфері витратили, а заробили нуль
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0
avk2307
А була пропозиція від Баварії на 30 чи 50 млн по Тете. "менеджери" сказали , що продадуть за мінімум 120. А тепер за 2,3 млн судяться
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0
Вано Камикадзе
Тете - гнида, галя - теж, УЕФА  головні гниди !!! 
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0
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