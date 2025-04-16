Шахтер готовится к заседанию CAS. Клуб судится с игроком и турецким грандом

Спортивный арбитражный суд в Лозанне опубликовал список ближайших заседаний, а 24 апреля состоится разбирательство по делу Шахтера против Галатасарая и вингера Тете.

После начала полномасштабного вторжения россии Тете выступал за Лион и Лестер на правах аренды, а в 2023 году отказался возвращаться в украинскую команду, подписал уже полноценный 4-летний контракт с Галатасараем и подчеркнул, что из-за войны в Украину не вернется.

В Галатасарае бразилец провел один сезон и был продан в Панатинаикос ориентировочно за 10 миллионов евро, хотя турецкий гранд получил Тете бесплатно, несмотря на контракт с Шахтером.

В прошлом году ФИФА постановила, что Галатасарай должен выплатить Шахтеру 2,3 миллиона евро компенсации, а сумму должны отдать клуб и игрок в равных долях.

Турецкий гранд и Тете пообещали обратиться в CAS – видимо, это дело и будет рассматриваться 24 числа.

В нынешнем сезоне 25-летний атакующий хавбек забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.