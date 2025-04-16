Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча

16 апреля состоялось доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Шахтер переиграл Кривбасс (2:1) и добавил в свой актив три важных очка и приблизился к Александрии на интервал одного пункта.

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Игра между Кривбассом и Шахтером началась еще 1 сентября 2024 года, но из-за воздушной тревоги матч был прерван при счете 1:0 в пользу горняков на 50-й минуте.

228 дней спустя, 16 апреля 2025 года, был доигран второй тайма матча в Кривом Роге, и команды обменялись забитыми голами (2:1 в пользу горняков).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (60), Александрия (54), Шахтер (53), Полесье (41), Карпаты (36), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 5-й тур, доигрывание

16.04. 14:45. Кривбасс Кривой Рог – Шахтер Донецк – 1:2

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

🏆 Турнирная таблица