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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 20:49 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:58
1548
1

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча

Игра между Кривбассом и Шахтером началась еще 1 сентября 2024 года

16 апреля 2025, 20:49 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:58
1548
1
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча
УПЛ

16 апреля состоялось доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Шахтер переиграл Кривбасс (2:1) и добавил в свой актив три важных очка и приблизился к Александрии на интервал одного пункта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра между Кривбассом и Шахтером началась еще 1 сентября 2024 года, но из-за воздушной тревоги матч был прерван при счете 1:0 в пользу горняков на 50-й минуте.

228 дней спустя, 16 апреля 2025 года, был доигран второй тайма матча в Кривом Роге, и команды обменялись забитыми голами (2:1 в пользу горняков).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (60), Александрия (54), Шахтер (53), Полесье (41), Карпаты (36), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 5-й тур, доигрывание

16.04. 14:45. Кривбасс Кривой Рог – Шахтер Донецк – 1:2

Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 24 18 6 0 50 - 15 60
2 Александрия 24 16 6 2 36 - 17 54
3 Шахтер Донецк 24 16 5 3 57 - 18 53
4 Полесье 24 11 8 5 33 - 23 41
5 Карпаты Львов 24 10 6 8 30 - 25 36
6 Кривбасс 23 10 5 8 25 - 24 35
7 Верес 24 8 8 8 29 - 32 32
8 Заря 23 10 2 11 28 - 31 32
9 Рух Львов 24 7 9 8 24 - 21 30
10 ЛНЗ Черкассы 24 7 4 13 23 - 35 25
11 Колос Ковалевка 24 5 9 10 18 - 20 24
12 Оболонь 24 6 6 12 14 - 37 24
13 Левый берег 23 6 4 13 12 - 26 22
14 Ворскла 24 5 6 13 18 - 32 21
15 Черноморец 24 5 3 16 15 - 36 18
16 Ингулец 23 3 7 13 16 - 36 16
Полная таблица

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Украинская Премьер-лига статистические расклады Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Artem_Ponomar
стає вже цікавіше, зараз кожна помилка може сильно вплинути на кінцеву турнірну таблицю
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