Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча
Игра между Кривбассом и Шахтером началась еще 1 сентября 2024 года
16 апреля состоялось доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Шахтер переиграл Кривбасс (2:1) и добавил в свой актив три важных очка и приблизился к Александрии на интервал одного пункта.
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Игра между Кривбассом и Шахтером началась еще 1 сентября 2024 года, но из-за воздушной тревоги матч был прерван при счете 1:0 в пользу горняков на 50-й минуте.
228 дней спустя, 16 апреля 2025 года, был доигран второй тайма матча в Кривом Роге, и команды обменялись забитыми голами (2:1 в пользу горняков).
Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (60), Александрия (54), Шахтер (53), Полесье (41), Карпаты (36), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).
Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (22), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 5-й тур, доигрывание
16.04. 14:45. Кривбасс Кривой Рог – Шахтер Донецк – 1:2
Голы: Твердохлеб, 85 – Степаненко, 40, Кевин, 62
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|24
|18
|6
|0
|50 - 15
|60
|2
|Александрия
|24
|16
|6
|2
|36 - 17
|54
|3
|Шахтер Донецк
|24
|16
|5
|3
|57 - 18
|53
|4
|Полесье
|24
|11
|8
|5
|33 - 23
|41
|5
|Карпаты Львов
|24
|10
|6
|8
|30 - 25
|36
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25 - 24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28 - 31
|32
|9
|Рух Львов
|24
|7
|9
|8
|24 - 21
|30
|10
|ЛНЗ Черкассы
|24
|7
|4
|13
|23 - 35
|25
|11
|Колос Ковалевка
|24
|5
|9
|10
|18 - 20
|24
|12
|Оболонь
|24
|6
|6
|12
|14 - 37
|24
|13
|Левый берег
|23
|6
|4
|13
|12 - 26
|22
|14
|Ворскла
|24
|5
|6
|13
|18 - 32
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15 - 36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16 - 36
|16
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