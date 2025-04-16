ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем своего капитана

Киевский клуб «Динамо» продлил контракт со своим капитаном Виталием Буяльским.

Виталий подписал с киевлянами контракт до конца июня 2027 года, его текущее соглашение истекало уже летом.

Виталий начал заниматься футболом на родной Винничине, а в «Динамо» оказался в 16-летнем возрасте. Он дебютировал в первой команде «бело-синих» в 18 лет в поединке Кубка Украины сезона 2011/2012 против кременчугского «Кремня» (3:2).

Прежде чем надолго закрепиться в основном составе динамовцев юный на то время футболист провел сезон в аренде в ужгородской «Говерле». Вернувшись в «Динамо» Виталий завоевал место в стартовом составе команды и прочно в нем закрепился, став настоящим лидером коллектива на поле и за его пределами, а также ключевым звеном в средней линии клуба.

Буяльский забил множество важных мячей, находился среди лучших бомбардиров команды и среди лучших ассистентов. Среди достижений Виталия три звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре – Суперкубка страны.

В этом сезоне Буяльский провел 32 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов. Игра Виталия помогает киевлянам лидировать в турнирной таблице УПЛ.