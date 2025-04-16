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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем своего капитана
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 18:34 |
1268
3

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем своего капитана

Киевляне продлили контракт с Виталием Буяльским

16 апреля 2025, 18:34 |
1268
3
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем своего капитана
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Киевский клуб «Динамо» продлил контракт со своим капитаном Виталием Буяльским.

Виталий подписал с киевлянами контракт до конца июня 2027 года, его текущее соглашение истекало уже летом.

Виталий начал заниматься футболом на родной Винничине, а в «Динамо» оказался в 16-летнем возрасте. Он дебютировал в первой команде «бело-синих» в 18 лет в поединке Кубка Украины сезона 2011/2012 против кременчугского «Кремня» (3:2).

Прежде чем надолго закрепиться в основном составе динамовцев юный на то время футболист провел сезон в аренде в ужгородской «Говерле». Вернувшись в «Динамо» Виталий завоевал место в стартовом составе команды и прочно в нем закрепился, став настоящим лидером коллектива на поле и за его пределами, а также ключевым звеном в средней линии клуба.

Буяльский забил множество важных мячей, находился среди лучших бомбардиров команды и среди лучших ассистентов. Среди достижений Виталия три звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре – Суперкубка страны.

В этом сезоне Буяльский провел 32 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов. Игра Виталия помогает киевлянам лидировать в турнирной таблице УПЛ.

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Виталий Буяльский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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Wlad West
А вот в СбУ - не сложилось.
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0
Gargantua81
похоже всех ветеранов продлят: Ярмоленко, Буяльского и даже Караваева.
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0
⚒️⚽🧊🎾ВитаЛЁК УгоЛЁК/ Фан Мурлыки😸❤️
Мой тёзка АНТИПОД...😬 Ну а ты, ❤️😸Мурлыка, небось рад новости? 👉Вот видишь, как тебя любят Витали, не только из твоего ДК, но и среди фанов Шахтёра! 😊
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-1
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