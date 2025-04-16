ОФИЦИАЛЬНО. Заря продолжила сотрудничество с 25-летним полузащитником

Участник Украинской Премьер-лиги, луганская «Заря», официальная подписала новый контракт с 25-летним полузащитником Кириллом Дришлюком.

На собственном официальном сайте пресс-служба клуба не разглашает информацию о деталях контракта.

В этом сезоне Кирилл отбегал 18 поединков на уровне УПЛ и Кубка Украины. На счету спортсмена пока ноль результативных действий.

До периода в «Заре» Дришлюк представлял цвета «Александрии», «Зирки» и «Спартака» из Литвы.