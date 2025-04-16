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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 12:16 | Обновлено 16 апреля 2025, 12:20
325
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря продолжила сотрудничество с 25-летним полузащитником

Кирилл Дришлюк согласовал новый контракт

16 апреля 2025, 12:16 | Обновлено 16 апреля 2025, 12:20
325
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продолжила сотрудничество с 25-летним полузащитником
ФК Заря. Кирилл Дришлюк

Участник Украинской Премьер-лиги, луганская «Заря», официальная подписала новый контракт с 25-летним полузащитником Кириллом Дришлюком.

На собственном официальном сайте пресс-служба клуба не разглашает информацию о деталях контракта.

В этом сезоне Кирилл отбегал 18 поединков на уровне УПЛ и Кубка Украины. На счету спортсмена пока ноль результативных действий.

До периода в «Заре» Дришлюк представлял цвета «Александрии», «Зирки» и «Спартака» из Литвы.

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Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта Кирилл Дришлюк
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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