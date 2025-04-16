Ястремская и Остапенко упустили отличный шанс выйти в полуфинал Штутгарта

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) на супертай-брейке уступили тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) за 2 часа и 18 минут.

WTA 500 Штутгарт. Пары. Грунт. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – 6:7 (1:7), 7:5, [9:11]

Во второй партии украинско-латвийский дуэт уступал 3:5 с брейком, но Тимеа и Луиза не сумели подать на матч и отдали четыре гейма подряд. Украинка и латвийка получили шанс вырвать победу, по ходу отыграв два матч-поинта.

На супертай-брейке Даяна и Алена уверенно повели 8:3, однако проиграли шесть поинтов подряд. Бабош и Стефани не реализовали первый матчбол на приеме, но вот на подаче при 10:9 Ястремская неудачно сыграл возле сетки, попытавшись достать трудный мяч, и в итоге венгерско-бразильская пара закрыла поединок.

Ястремская и Остапенко провели третий турнир в одной паре. Их совместным лучшим результатом является финал в Пекине-2019.

Даяна и Алена могли и не сыграть сегодня, поскольку днем ранее Ястремская во втором сете отказалась продолжать борьбу против Остапенко в 1-м круге одиночного разряда из-за плохого самочувствия. Украинка говорила, что в среду должна поехать сдать анализы и ставила под сомнение продолжение участия в парном разряде.