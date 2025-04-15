Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Перед матчем у меня очень сильно пошла кровь из носа»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему отказалась продолжать матч 1/16 финала против Алены Остапенко на турнире WTA 500 в Штутгарте:

«Сегодня утром, когда я разминалась перед матчем, я немного побила мяч и через 10 минут у меня очень сильно пошла кровь из носа и резко упало давление. Я сразу вернулась в номер, была очень сильная слабость. Когда уже вышла на матч, то после нескольких ударов, почувствовала, что у меня вновь сильная слабость и тело внутри дрожит – похоже такая была реакция организма.

В первом сете я еще пыталась играть и бороться, но потом я уже поняла, что состояние максимально не очень... Становится только хуже. Доктор, который вышел на корт, тоже посоветовал сняться и не продолжать матч.

У меня были сомнения, относительно моего матча, но потом я покушала, съела сладкое и немного выровняла свое состояние. Однако, уже на корте, после нескольких геймов в первом сете стало только хуже. Не было баланса, внимания, срывы...Очень жаль, что так вышло...Я чувствовала, что приехала на этот турнир в достаточно хорошей форме.

Буду ли играть пару? Если поставят наш матч на четверг, то думаю буду. Завтра поеду в больницу сдавать анализы».

Ястремская в парном разряде играет вместе с Остапенко. 14 апреля украинско-латвийский тандем вышел в четвертьфинал соревнований.