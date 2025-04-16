Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера

Лондонский «Арсенал» может обменять украинского защитника Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию», сообщает TBR Football.

По информации источника, «канониры» заинтересованы в подписании вингера немецкого клуба Джейми Гиттенса, трансфер которого оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.

Учитывая же интерес «Боруссии» к Зинченко, не исключено, что стороны попытаются договориться об обмене футболистами с доплатой со стороны «Арсенала».

Ранее известный журналист заявил, что «канонирам» будет нелегко продать Зинченко.