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Англия
16 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:50
978
0

Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера

Украинец все ближе к прощанию с Лондоном

16 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:50
978
0
Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» может обменять украинского защитника Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию», сообщает TBR Football.

По информации источника, «канониры» заинтересованы в подписании вингера немецкого клуба Джейми Гиттенса, трансфер которого оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.

Учитывая же интерес «Боруссии» к Зинченко, не исключено, что стороны попытаются договориться об обмене футболистами с доплатой со стороны «Арсенала».

Ранее известный журналист заявил, что «канонирам» будет нелегко продать Зинченко.

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Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Александр Зинченко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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