Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера
Украинец все ближе к прощанию с Лондоном
Лондонский «Арсенал» может обменять украинского защитника Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию», сообщает TBR Football.
По информации источника, «канониры» заинтересованы в подписании вингера немецкого клуба Джейми Гиттенса, трансфер которого оценивается в 50 млн фунтов стерлингов.
Учитывая же интерес «Боруссии» к Зинченко, не исключено, что стороны попытаются договориться об обмене футболистами с доплатой со стороны «Арсенала».
Ранее известный журналист заявил, что «канонирам» будет нелегко продать Зинченко.
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