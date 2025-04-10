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  4. Известный журналист – о трансфере Зинченко: «Легче сказать, чем сделать»
Англия
10 апреля 2025, 12:02 |
1231
1

Известный журналист – о трансфере Зинченко: «Легче сказать, чем сделать»

Грэм Бейли считает, что канонирам будет нелегко продать украинца

10 апреля 2025, 12:02 |
1231
1
Известный журналист – о трансфере Зинченко: «Легче сказать, чем сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли заявил, что у лондонского «Арсенала» могут возникнуть проблемы с возможной продажей украинца Александра Зинченко на фоне интереса к защитнику амстердамского «Аякса» Йоррелу Хато.

«Зинченко будет разрешено уйти, хотя это будет легче сказать, чем сделать, учитывая его зарплату и уход Тирни.

Йоррел Хато, как и раньше, – это игрок, которого они любят. Они работали над ним годами – следили за ним с тех пор, как ему исполнилось 16. «Ливерпулю» он тоже нравится. И я бы не удивился, если бы Хато перебрался в Англию в этом году.

Кажется, для Хато все еще есть место в «Арсенале», несмотря на то, что прошлым летом туда пришел Риккардо Калафьори. Я бы не стал исключать Хато из уравнения«», – сказал Бэйли TBR Football.

Сообщалось, что «Арсенал» определился с ценой на Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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TarasTaras94
Вони колись перестануть купляти лівих захисників?
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