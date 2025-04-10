Известный журналист – о трансфере Зинченко: «Легче сказать, чем сделать»

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли заявил, что у лондонского «Арсенала» могут возникнуть проблемы с возможной продажей украинца Александра Зинченко на фоне интереса к защитнику амстердамского «Аякса» Йоррелу Хато.

«Зинченко будет разрешено уйти, хотя это будет легче сказать, чем сделать, учитывая его зарплату и уход Тирни.

Йоррел Хато, как и раньше, – это игрок, которого они любят. Они работали над ним годами – следили за ним с тех пор, как ему исполнилось 16. «Ливерпулю» он тоже нравится. И я бы не удивился, если бы Хато перебрался в Англию в этом году.

Кажется, для Хато все еще есть место в «Арсенале», несмотря на то, что прошлым летом туда пришел Риккардо Калафьори. Я бы не стал исключать Хато из уравнения«», – сказал Бэйли TBR Football.

Сообщалось, что «Арсенал» определился с ценой на Зинченко.