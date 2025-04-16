ПУШИЧ: «Нельзя просто отменить гол – это против правил. Это неправильно»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после доигрывания прерванного матча УПЛ с «Кривбассом» (2:1).

– Скажите, пожалуйста, насколько вы сегодня довольны игрой ваших подопечных?

– Сегодня была особенная игра при особых обстоятельствах. В такие моменты, в таких матчах главное – это результат. И мы пришли за результатом и добились его, и я считаю, что мы это также заслужили. Хотя последние пару минут были достаточно сложные, но это нормально. Специфическая и захватывающая игра для просмотра. Захватывающий матч, который мы играли достаточно хорошо до перерыва. Сначала мы полностью контролировали игру, забили хороший гол, доминировали с мячом. Это было очень хорошо с нашей стороны. После перерыва соперник начал действовать активнее. Я бы не сказал, что это была атакующая игра, скорее, более оппортунистическая – за счет длинных передач, ударов с флангов и навесов. И в этом они очень сильны. Следует признать, что это хорошая команда, хорошие соперники.

Я считаю, что очень важным моментом в этой игре был наш третий гол. Вспоминая эпизод, это должен был быть гол. Это судейская ошибка. Я похвалил арбитров после игры, но если сейчас посмотреть на тот момент, что может сделать каждый, то становится понятно, что это плохое решение. И это могло стать решающим моментом во время игры. Если счет 3:0, то игра закончена, соперник больше не верит в победу. Но этот гол не засчитали. Я напомню, что нужно было делать: если нет уверенности после забитого мяча, следует посоветоваться с арбитром VAR. Нельзя просто отменить этот гол – это против правил. Это невероятно.

Вспоминая тот эпизод, я действительно злюсь. Это неправильно. Я считаю, что это хороший арбитр, но два его сегодняшних решения – нет. Могло быть хуже. Счет мог стать 2:1 после пенальти. Я видел, как Бондарь использовал обе руки, но, друг, такие пенальти можно назначать раз 15 за игру. Это слишком легко. Я играл в футбол на определенном уровне и тренирую команды очень-очень давно: это очень плохо, очень-очень плохо. Я поговорю с ним об этом. Нельзя так поступать с моей командой. Ни с одной командой нельзя так поступать.

Но хватит жаловаться на арбитров, как я это делал все это время, – перейдем к игре.

Это захватывающий матч. Как я уже сказал, «Кривбасс» – хороший соперник, сильная команда, которая ждет моментов. Они предпочитают вертикальный футбол, так что нелегко против них защищаться: длинные передачи, второй мяч, много навесов – это они умеют. Они забили гол после хорошего прострела и хорошего удара головой. Мы не очень хорошо защищались, признаю. Мое уважение сопернику. Конечно, это захватывающе. У нас были возможности в контратаке, у них были возможности в единоборствах. В целом я считаю, что мы заслуживаем победу. И, как я уже сказал, сейчас я много говорю, чтобы объяснить вам свои чувства и ситуацию. Но главное в этой игре – победа. И мы ее добились, заработали три очка и возвращаемся домой. И все.

– Это придает вам вдохновения, чтобы бороться за «золото»?

– Да, конечно. Мы имеем это обязательство. Повторюсь, все закончится, когда действительно закончится. А до этого момента мы будем делать все, чтобы бороться за первое место. Мы решительно настроены бороться до конца. У нас еще шесть матчей впереди. Все может случиться. Мы также будем играть с прямым конкурентом. Мне очень интересно, как все будет происходить. Мы играем очень хорошо. Нам не везло в нескольких играх, когда мы сыграли вничью, к сожалению. Тогда мы полностью упустили свой шанс догнать поезд. Но если смотреть, как играет моя команда, даже сегодня, при таких обстоятельствах, сложном поле, я думаю, что мы демонстрируем хорошую игру.

Мы в хорошей форме для этой последней части сезона. Но в завершение важно сегодня вспомнить, учитывая обстоятельства, ситуацию в стране в целом, а также в этом регионе, в Кривом Роге. Это действительно невероятно, что случилось – погибло 20 человек. И я хочу сейчас выразить свои соболезнования криворожанам, всем семьям, которые потеряли своих близких. Нет слов, чтобы это описать. И мы, «Шахтер», после игры едем на место трагедии, чтобы возложить цветы, еще раз выразить соболезнования и осознать, что в жизни важно именно это, а не только футбол.

– Можете подвести итог всего этого матча «Кривбасс» – «Шахтер», который длился 228 дней? Насколько сложно настроить команду не на 90, а на 40 минут? И как влияют на команду эти постоянные воздушные тревоги и перерывы в игре?

– Эта игра была такой же длинной, как ваш вопрос. Мы играли этот матч, я даже не знаю сколько. Несколько месяцев. Да, это очень долго. Подготовиться к таким играм непросто. Я сказал вашим коллегам, что у меня был подобный опыт в Нидерландах, хотя тогда мы вели со счетом 3:0 против «Аякса», и нам нужно было доиграть 35 минут. Это совсем другое доигрывание, чем когда нужно возвращаться на 40 минут до конца со счетом 1:0, когда исход матча еще не решен.

Как готовиться? Скажу, что было нелегко. Довольно просто, но в то же время довольно сложно. Нужно начинать игру очень сосредоточенно, отдавать 100% уже с первых секунд. Но также нужно иметь стратегию игры. И вы знаете наш стиль – мы хотим очень высоко прессинговать, контролировать мяч, постоянно играть. И, конечно, если соперник умеет использовать шансы, как сегодня, защищаться против них непросто, мы даже иногда были в низком блоке. Поэтому я думаю, что мы справились с учетом этих обстоятельств. Поле также не на высоком уровне, позвольте сказать. Так что я очень горжусь своими игроками – тем, как они сегодня поработали.