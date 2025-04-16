ПУШИЧ – о матче с Кривбассом: «Это было плохое решение. Как он мог?»

16 апреля состоялось доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Марино Пушича одолели соперника со счетом 2:1.

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Наставник «горняков» Марино Пушич раскритиковал действия главного арбитра этого матча Дениса Шурмана.

«Мы могли повести в этом матче со счетом 3:0. Я посмотрел повтор, нам должны были засчитать забитый гол. Это была ошибка судьи, плохое решение. Я его поблагодарил после матча, однако пересмотрел повтор – эта ошибка могла стать решающей в матче.

Невероятно, но я снова увидел ошибку. Раздражает такое. В наши ворота назначили пенальти. Было видно, как Бондарь использовал обе руки, но если так судить, то такие пенальти можно давать штук 15 за матч. Как он мог так быстро указать на отметку? Он не плохой судья, но эти две ошибки могли стать решающими», – сказал Пушич.