Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
Футболистам нужно быть осторожными в матче против Обоолони
Динамо в новом туре чемпионата Украины сыграет с Оболонью, а из-за дисквалификаций встречу пропустят защитник Денис Попов (красная карточка в прошлом матче) и хавбек Владимир Бражко (перебор желтых карточек).
Под угрозой дисквалификации на следующий тур и поединок с Шахтером находятся защитник Константин Вивчаренко, хавбек Владислав Кабаев и вингер Андрей Ярмоленко.
Желтая карточка в игре с Оболонью будет означать для них пропуск поединка с Шахтером.
Игра Шахтер – Динамо пройдет 27 апреля. В таблице киевляне опережают конкурента на 7 пунктов.
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