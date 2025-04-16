Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером

Динамо в новом туре чемпионата Украины сыграет с Оболонью, а из-за дисквалификаций встречу пропустят защитник Денис Попов (красная карточка в прошлом матче) и хавбек Владимир Бражко (перебор желтых карточек).

Под угрозой дисквалификации на следующий тур и поединок с Шахтером находятся защитник Константин Вивчаренко, хавбек Владислав Кабаев и вингер Андрей Ярмоленко.

Желтая карточка в игре с Оболонью будет означать для них пропуск поединка с Шахтером.

Игра Шахтер – Динамо пройдет 27 апреля. В таблице киевляне опережают конкурента на 7 пунктов.