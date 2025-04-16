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  4. Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:28
1862
0

Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером

Футболистам нужно быть осторожными в матче против Обоолони

16 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:28
1862
0
Включая Ярмоленко. Три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Динамо в новом туре чемпионата Украины сыграет с Оболонью, а из-за дисквалификаций встречу пропустят защитник Денис Попов (красная карточка в прошлом матче) и хавбек Владимир Бражко (перебор желтых карточек).

Под угрозой дисквалификации на следующий тур и поединок с Шахтером находятся защитник Константин Вивчаренко, хавбек Владислав Кабаев и вингер Андрей Ярмоленко.

Желтая карточка в игре с Оболонью будет означать для них пропуск поединка с Шахтером.

Игра Шахтер – Динамо пройдет 27 апреля. В таблице киевляне опережают конкурента на 7 пунктов.

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Андрей Ярмоленко Владислав Кабаев Константин Вивчаренко Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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