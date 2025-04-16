Миколенко нужно сделать выбор. Им заинтересовался именитый клуб из Лондона

У левого фулбека сборной Украины Виталия Миколенко есть два варианта с продолжением карьеры.

По информации английских СМИ, «Эвертон» работает над продлением контракта с Миколенко.

Кроме этого к футболисту проявляет интерес лондонский «Тоттенхэм», который готовится сделать предложение по трансферу украинца уже летом. Переговоры могут ускориться из-за того, что в «Эвертон» проявляет интерес к Ришарлисону, который играет за «шпор».

В этом сезоне на счету Миколенко 31 матч и два ассиста. Ранее специалист по физической терапии поделился мыслями относительно травмы украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.