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  4. Миколенко нужно сделать выбор. Им заинтересовался именитый клуб из Лондона
Англия
16 апреля 2025, 21:55 |
570
1

Миколенко нужно сделать выбор. Им заинтересовался именитый клуб из Лондона

У Виталия есть вариант с «Тоттенхэмом»

16 апреля 2025, 21:55 |
570
1
Миколенко нужно сделать выбор. Им заинтересовался именитый клуб из Лондона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

У левого фулбека сборной Украины Виталия Миколенко есть два варианта с продолжением карьеры.

По информации английских СМИ, «Эвертон» работает над продлением контракта с Миколенко.

Кроме этого к футболисту проявляет интерес лондонский «Тоттенхэм», который готовится сделать предложение по трансферу украинца уже летом. Переговоры могут ускориться из-за того, что в «Эвертон» проявляет интерес к Ришарлисону, который играет за «шпор».

В этом сезоне на счету Миколенко 31 матч и два ассиста. Ранее специалист по физической терапии поделился мыслями относительно травмы украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

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Источник: Арсенал может обменять Зинченко на звездного вингера
Ришарлисон Виталий Миколенко трансферы АПЛ трансферы Эвертон Тоттенхэм
Дмитрий Олейник Источник
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Artem_Ponomar
враховуючи в якому становищі зараз перебуває Тоттенгем, не факт що це буде підвищенням для Миколенка
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