Болезнь Довбика, пресс-конференция Реброва, сборная поедет в Канаду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 марта.

1A. Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ

Тренер ответил на вопросы журналистов

1В. Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии

Артем Довбик, похоже, подхватил вирусную инфекцию

1С. ОФИЦИАЛЬНО. Украина летом сыграет на товарищеском турнире. Кто соперники?

Подопечные Сергея Реброва попробуют свои силы против Канады и Новой Зеландии

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?

Виталий Вернидуб будет совмещать работу в Кривбассе и молодежной сборной Украины

2В. Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда

Мигелито летом покинет «Сантос»

3С. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал игрока Шахтера, что играл в Европе

Егор Князев стал футболистом киевской «Оболони»

4А. Трубин может перейти в Ман Сити. Названы детали сделки и выгода для Шахтера

Донецкий клуб получит деньги, если «Бенфика» выгодно продаст украинского голкипера

4В. Новый тренер Трабзонспора одобрил летнюю покупку хавбека Шахтера

Артем Бондаренко все еще очень интересен «бордово-синим»

5А. Определена первая соперница Костюк на турнире WTA 1000 в Майами

Кимберли Биррелл в трех сетах переиграла Анастасию Потапову

5В. Калинина разгромно проиграла Азаренко на старте супертурнира в Майами

Ангелина в двух сетах уступила Виктории в 1/64 финала соревнований WTA 1000 в США

5С. Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич

Даяна в трех сетах уступила Белинде в 1/64 финала турнира WTA 1000 в США

6. ОФИЦИАЛЬНО. 10 мая определится будущий соперник для Ломаченко

Статус временного чемпиона разыграют Мураталья и Абдуллаев

7А. Ребров высказался о Мудрике и проблемах сборной с левым вингером

Тренер надеется на скорое возвращение игрока

7В. Шевченко объяснил, зачем сборная Украины сыграет в Канаде

Команда проведет два контрольных матча

8. Рекорды Леброна Джеймса. В чем ему нет равных?

Взгляд на достижения Короля современной НБА в статистическом разрезе

9. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Мурсии будет результативная ничья»

Бывший игрок сборной ожидает осторожную игру соперников

10. 12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола

Кто-то получает большие деньги и дает результат, а кому-то просто удалось выторговать хороший оклад…