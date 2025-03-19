ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?

Украинский тренер Виталий Вернидуб стал ассистентом испанского специалиста Унаи Мельгосы в сборной Украины U-21. Об этом пишет пресс-служба «Кривбасса».

По официальной информации, Виталий отныне будет совмещать работу в ФК «Кривбасс» с молодежной сборной Украины.

«Работа в молодежной сборной Украины – это новый вызов для меня. Буду за честь работать в сине-желтой команде: с этими тренерами и футболистами. Также это будет новым опытом для меня как тренера. Буду пытаться помогать сборной прогрессировать и достигать высоких результатов», – прокомментировал Виталий Вернидуб.

Тренер уже присоединился к сине-желтым, проводящим сбор в Турции (с 17 по 25 марта) в рамках подготовки к молодежному Евро 2025. На этом этапе подготовки Украина (U-21) проведет два товарищеских матча – против сверстников Словении (21.03) и Польши (25.03).

Ранее Юрий Вернидуб рассказал о своем будущем во главе криворожского клуба.