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Чемпионат мира
19 марта 2025, 16:54 | Обновлено 19 марта 2025, 16:55
1126
1

Шевченко объяснил, зачем сборная Украины сыграет в Канаде

Команда проведет два контрольных матча

19 марта 2025, 16:54 | Обновлено 19 марта 2025, 16:55
1126
1
Шевченко объяснил, зачем сборная Украины сыграет в Канаде
УАФ

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет против национальных команды Канады и Новой Зеландии в рамках турнира Canadian Shield. Контрольные встречи пройдут в Торонто.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал подробности приглашения на турнир.

«Спасибо Канадской футбольной ассоциации за приглашение. Я уверен, что предстоящие матчи станут важным спортивным и социальным событием для наших стран. Украинцы в Канаде всегда поддерживали нашу сборную на поединках по всему миру, теперь пора нам приехать к ним в гости. Канада – дружеская страна, и мы с радостью приняли приглашение».

«Готовим не только матчи, но и социальные и благотворительные активности», – Шевченко.

Канада, США и Мексика будут принимать ЧМ-2026.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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C.Пеклов
Дуже добре за рік до ЧС побувати в країні-господарі.
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