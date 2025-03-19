Шевченко объяснил, зачем сборная Украины сыграет в Канаде

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет против национальных команды Канады и Новой Зеландии в рамках турнира Canadian Shield. Контрольные встречи пройдут в Торонто.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал подробности приглашения на турнир.

«Спасибо Канадской футбольной ассоциации за приглашение. Я уверен, что предстоящие матчи станут важным спортивным и социальным событием для наших стран. Украинцы в Канаде всегда поддерживали нашу сборную на поединках по всему миру, теперь пора нам приехать к ним в гости. Канада – дружеская страна, и мы с радостью приняли приглашение».

«Готовим не только матчи, но и социальные и благотворительные активности», – Шевченко.

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