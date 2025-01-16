Победы Шахтера на сборах, голы Безуса и Яремчука, триумф Арсенала в дерби

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 января.

1A. Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах

В воротах чемпионов Болгарии отмечались исключительно бразильцы

1B. Эксперименты не навредили. Шахтер справился с ЦСКА София на сборах

Команде Пушича для победы хватило и позднего гола собственного воспитанника

2A. Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену

Пропустив первыми, канониры забили два гола в конце первого тайма

2B. После Эль-Класико не расслабились. Барселона разбила Бетис в Кубке Испании

Каталонцы вышли в 1/4 финала Кубка Испании

2C. Эвертон с Миколенко провалил первый матч Мойеса после возвращения

«Ириски» проиграли на домашнем поле «Астон Вилле»

3A. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче против Панатинаикоса

Роман забил в матче 1/4 финала Кубка Греции

3B. ВИДЕО. Красавец со штрафного. Экс-игрок сборной Украины забил шикарный гол

Роман Безус забил за «Омонию» и помог одержать победу

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Зари вернулся в родной клуб

Владимир Белоцерковец снова стал игроком луганской команды

4B. Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера

Келси перешел в Портленд

4C. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала французского защитника

Матам получил контракт до лета 2026 года

5. Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков

Мадридцы проиграли в Суперкубке Испании «Барселоне» со счетом 2:5

6A. Матч украинской теннисистки на Australian Open 2025 прерван и перенесен

Ангелина Калинина доиграет парный поединок 1-го раунда 16 января

6B. Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025

Марта в двух сетах разгромила Юле Нимайер во 2-м раунде австралийского мейджора

6C. Ястремская за 51 минуту разгромила черногорку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Даяна уверенно переиграла Данку Ковинич вр 2-м раунде австралийского мейджора

7A. ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»

Эвандер считает себя лучшим боксером в истории

7B. Ждать мегафайтов? Турки Аль-Шейх ведет переговоры с лучшими боксерами мира

Руководитель Riyadh Season пообещал устроить самые интересные поединки в истории

7C. Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше

Легендарный боксер поддержал Тайсона

8. Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами

Поражение в матче с Японией

9A. Кубок IBU. Первый подиум сезона. Меркушина заняла третье место в гонке

Анастасия финишировала в индивидуалке с нулем на стрельбище

9B. Ничего не удалось. Ни один украинец не попал в зачетную зону гонки

Победителем индивидуалки стал норвежец Вебйорн Сорум

9C. Кубок IBU. Лучший результат в сезоне. Четыре украинца – в топ-25 гонки

Стартовал пятый этап в городе Брезно-Осрбли

10A. Симеоне и еще шесть тренеров, которые долго работают на одном месте

Обозреватель Sport.ua – о наставниках, которые не спешат что-то менять

10B. Виза для Пизы: Как Филиппо Индзаги прокладывает путь наверх

Блогер Sport.ua – об амбициозном футбольном проекте, реализуемом в тени Пизанской башни