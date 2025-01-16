Победы Шахтера на сборах, голы Безуса и Яремчука, триумф Арсенала в дерби
Главные новости за 15 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 января.
1A. Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
В воротах чемпионов Болгарии отмечались исключительно бразильцы
1B. Эксперименты не навредили. Шахтер справился с ЦСКА София на сборах
Команде Пушича для победы хватило и позднего гола собственного воспитанника
2A. Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену
Пропустив первыми, канониры забили два гола в конце первого тайма
2B. После Эль-Класико не расслабились. Барселона разбила Бетис в Кубке Испании
Каталонцы вышли в 1/4 финала Кубка Испании
2C. Эвертон с Миколенко провалил первый матч Мойеса после возвращения
«Ириски» проиграли на домашнем поле «Астон Вилле»
3A. Яремчук отличился голом за Олимпиакос в матче против Панатинаикоса
Роман забил в матче 1/4 финала Кубка Греции
3B. ВИДЕО. Красавец со штрафного. Экс-игрок сборной Украины забил шикарный гол
Роман Безус забил за «Омонию» и помог одержать победу
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Зари вернулся в родной клуб
Владимир Белоцерковец снова стал игроком луганской команды
4B. Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера
Келси перешел в Портленд
4C. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала французского защитника
Матам получил контракт до лета 2026 года
5. Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Мадридцы проиграли в Суперкубке Испании «Барселоне» со счетом 2:5
6A. Матч украинской теннисистки на Australian Open 2025 прерван и перенесен
Ангелина Калинина доиграет парный поединок 1-го раунда 16 января
6B. Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Марта в двух сетах разгромила Юле Нимайер во 2-м раунде австралийского мейджора
6C. Ястремская за 51 минуту разгромила черногорку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Даяна уверенно переиграла Данку Ковинич вр 2-м раунде австралийского мейджора
7A. ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
Эвандер считает себя лучшим боксером в истории
7B. Ждать мегафайтов? Турки Аль-Шейх ведет переговоры с лучшими боксерами мира
Руководитель Riyadh Season пообещал устроить самые интересные поединки в истории
7C. Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Легендарный боксер поддержал Тайсона
8. Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Поражение в матче с Японией
9A. Кубок IBU. Первый подиум сезона. Меркушина заняла третье место в гонке
Анастасия финишировала в индивидуалке с нулем на стрельбище
9B. Ничего не удалось. Ни один украинец не попал в зачетную зону гонки
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