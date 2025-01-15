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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 18:08 | Обновлено 15 января 2025, 18:18
788
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Зари вернулся в родной клуб

Владимир Белоцерковец снова стал игроком луганской команды

15 января 2025, 18:08 | Обновлено 15 января 2025, 18:18
788
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Зари вернулся в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Белоцерковец

Экс-полузащитник «Ингульца» Владимир Белоцерковец продолжит карьеру в «Заре». Игрок является воспитанником команды и выступал за луганчан в сезонах 2019/20 и 2020/21.

О переходе Владимира Белоцерковца сообщает официальный сайт «Зари». Клуб уже поприветствовал игрока:

"Поздравляем Владимира с возвращением в «Зарю» и желаем прогресса и побед вместе с нашей командой!".

Владимир Белоцерковец также выступал за запорожский «Металлург» и «Ингулец». В текущем сезоне сыграл 16 матчей. Забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего полузащитника в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Заря» вышла из отпуска и вскоре отправится в Турцию.

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Владимир Белоцерковец Заря Луганск Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Сергій Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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