Первая тренировка. Заря вышла из отпуска и вскоре отправится в Турцию
13 января черно-белые провели первую тренировку в новом году
Закончился отпуск у луганской «Зари». 13 января «черно-белые» провели первую тренировку в новом году.
Несколько дней луганская команда будет работать в Киеве. Кроме этого, футболисты пройдут медицинской осмотр.
Заря работает в неполном составе. Иностранцы присоединятся к команде Турции.
На сборы в Белек команда отправится 16 января. Проводить учебно-тренировочное собрание подопечные Младена Бартуловича будет практически месяц. За это время будет проведено не менее 6 контрольных игр.
Соперники луганской Зари на сборах в Турции:
- 22.01 – Висла Краков (Польша)
- 26.01 – Будучност (Черногория)
- 29.01 – Медзь (Польша)
- 30.01 – Шкендия (Северная Македония)
- 06.02 – Санкт-Пельтен (Австрия)
- 13.02 – Динамо Батуми (Грузия)
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