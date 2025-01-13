Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая тренировка. Заря вышла из отпуска и вскоре отправится в Турцию
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 15:53 | Обновлено 13 января 2025, 16:00
130
0

Первая тренировка. Заря вышла из отпуска и вскоре отправится в Турцию

13 января черно-белые провели первую тренировку в новом году

13 января 2025, 15:53 | Обновлено 13 января 2025, 16:00
130
0
Первая тренировка. Заря вышла из отпуска и вскоре отправится в Турцию
ФК Заря

Закончился отпуск у луганской «Зари». 13 января «черно-белые» провели первую тренировку в новом году.

Несколько дней луганская команда будет работать в Киеве. Кроме этого, футболисты пройдут медицинской осмотр.

Заря работает в неполном составе. Иностранцы присоединятся к команде Турции.

На сборы в Белек команда отправится 16 января. Проводить учебно-тренировочное собрание подопечные Младена Бартуловича будет практически месяц. За это время будет проведено не менее 6 контрольных игр.

Соперники луганской Зари на сборах в Турции:

  • 22.01 – Висла Краков (Польша)
  • 26.01 – Будучност (Черногория)
  • 29.01 – Медзь (Польша)
  • 30.01 – Шкендия (Северная Македония)
  • 06.02 – Санкт-Пельтен (Австрия)
  • 13.02 – Динамо Батуми (Грузия)
По теме:
ФОТО. Клуб УПЛ взял на зимние сборы 15-летнего футболиста
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Динамо Киев – Видзев Лодзь – 1:1. Видео голов и обзор матча
Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу тренировка контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Висла Краков Будучност Медзь Легница Шкендия Санкт-Пельтен Динамо Батуми
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13 января 2025, 11:07 19
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти

Итальянский специалист близок к тому, чтобы потерять работу

Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Теннис | 13 января 2025, 10:42 40
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open

Марта в трех партиях переиграла Нао Хибино в 1-м раунде мейджора

«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Бокс | 13.01.2025, 08:58
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Экс-полузащитник сборной Украины: «Такую Барселону тяжело остановить»
Футбол | 13.01.2025, 15:41
Экс-полузащитник сборной Украины: «Такую Барселону тяжело остановить»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Такую Барселону тяжело остановить»
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 13.01.2025, 03:03
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 59
Футбол
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем