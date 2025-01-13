Первая тренировка. Заря вышла из отпуска и вскоре отправится в Турцию

Закончился отпуск у луганской «Зари». 13 января «черно-белые» провели первую тренировку в новом году.

Несколько дней луганская команда будет работать в Киеве. Кроме этого, футболисты пройдут медицинской осмотр.

Заря работает в неполном составе. Иностранцы присоединятся к команде Турции.

На сборы в Белек команда отправится 16 января. Проводить учебно-тренировочное собрание подопечные Младена Бартуловича будет практически месяц. За это время будет проведено не менее 6 контрольных игр.

Соперники луганской Зари на сборах в Турции: