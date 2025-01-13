ОФИЦИАЛЬНО. Тренерский штаб Зари пополнился двумя известными специалистами

Тренерский штаб луганского клуба «Заря» пополнили два специалиста, которые уже работали с командой раньше.

В тренерский состав «черно-белых» присоединился Владимир Микитин, его последнее место работы – главный тренер запорожского «Металлурга». Он будет работать помощником Младена Бартуловича.

Юрий Дудник, работавший помощником главного тренера в ЛНЗ, будет занимать должность тренера-селекционера «Зари».

В луганском клубе поздравили Владимира Микитина и Юрия Дудника с возвращением в родную команду.