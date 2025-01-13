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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 15:43 | Обновлено 13 января 2025, 15:47
989
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тренерский штаб Зари пополнился двумя известными специалистами

Владимир Микитин и Юрий Дудник вернулись в луганский клуб

13 января 2025, 15:43 | Обновлено 13 января 2025, 15:47
989
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тренерский штаб Зари пополнился двумя известными специалистами
ФК Заря

Тренерский штаб луганского клуба «Заря» пополнили два специалиста, которые уже работали с командой раньше.

В тренерский состав «черно-белых» присоединился Владимир Микитин, его последнее место работы – главный тренер запорожского «Металлурга». Он будет работать помощником Младена Бартуловича.

Юрий Дудник, работавший помощником главного тренера в ЛНЗ, будет занимать должность тренера-селекционера «Зари».

В луганском клубе поздравили Владимира Микитина и Юрия Дудника с возвращением в родную команду.

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Микитин Младен Бартулович Юрий Дудник назначение тренера селекция
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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