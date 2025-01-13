Украина. Премьер лига13 января 2025, 15:43 | Обновлено 13 января 2025, 15:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Тренерский штаб Зари пополнился двумя известными специалистами
Владимир Микитин и Юрий Дудник вернулись в луганский клуб
13 января 2025, 15:43 | Обновлено 13 января 2025, 15:47
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Тренерский штаб луганского клуба «Заря» пополнили два специалиста, которые уже работали с командой раньше.
В тренерский состав «черно-белых» присоединился Владимир Микитин, его последнее место работы – главный тренер запорожского «Металлурга». Он будет работать помощником Младена Бартуловича.
Юрий Дудник, работавший помощником главного тренера в ЛНЗ, будет занимать должность тренера-селекционера «Зари».
В луганском клубе поздравили Владимира Микитина и Юрия Дудника с возвращением в родную команду.
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