Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что Шахтер продал форварда Кевина Келси в клуб МЛС Портленд Тимберс.

Сообщается, что трансфер венесуэльского игрока принесет украинскому клубу 6 миллионов долларов, а о сделке должны объявить в ближайшее время.

20-летний Келси вторую часть минувшего сезона уже выступал в МЛС, где играл в составе Цинциннати и забил шесть голов в 23-х матчах.

Кевин выступал за «Шахтер» с января 2023 года, успел во всех турнирах провести 37 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.