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  4. Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 18:15 | Обновлено 15 января 2025, 18:16
2378
3

Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера

Келси перешел в Портленд

15 января 2025, 18:15 | Обновлено 15 января 2025, 18:16
2378
3
Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что Шахтер продал форварда Кевина Келси в клуб МЛС Портленд Тимберс.

Сообщается, что трансфер венесуэльского игрока принесет украинскому клубу 6 миллионов долларов, а о сделке должны объявить в ближайшее время.

20-летний Келси вторую часть минувшего сезона уже выступал в МЛС, где играл в составе Цинциннати и забил шесть голов в 23-х матчах.

Кевин выступал за «Шахтер» с января 2023 года, успел во всех турнирах провести 37 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Кевин Келси Шахтер Донецк Портленд Тимберс Major League Soccer (MLS) трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига Фабрицио Романо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Alexander Киев
Купили за 1,5 млн, потім віддали в оренду за 800 тис, а тут ще й 6 млн зверху - не погано заробили як для наших реалій, то і 5,3 в плюсі вже досить добре
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+2
serhiy
Був один нормальний нападник і то втратили.Хоча він сам не хотів в Шахтарі грати.
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+1
AK.228
Жаль жаль жаль жаль 
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0
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