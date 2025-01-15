Виза для Пизы: Как Филиппо Индзаги прокладывает путь наверх

56-метровая беломраморная башня в романском стиле, которая начала отклоняться от вертикали еще во время возведения в конце XIV ст., служит центром притяжения для туристов со всего мира. Как-то разговорились с торговцем сувенирным товаром в Пизе. Парень был тем еще балагуром, настоящая находка для медийщика! В отличие от многих других центров отпускного паломничества Италии, шарфы местного клуба не пользуются высоким спросом у туристического люда. По словам моего собеседника, куда лучше здесь берут подобную продукцию традиционных итальянских грандов. Впрочем, ситуацию вполне можно переломить в лучшую сторону. Во всяком случае, в середине января 2025 г. перспективы «Пизы» стартовать в следующем сезоне в серии А выглядят вполне реальными.

Собственно, ныне пизанцы занимают проходное 2-е место как раз согласно стоимости своего состава. Действительно, по общей цене на игроков «башни» проигрывают только «Сассуоло», который с начала чемпионата взгромоздился на верх турнирной таблицы, и черно-зеленым никак не улыбается оттуда спикировать куда-то вниз. Тем не менее, позднедекабрьский матч двух лидеров в Пизе принес победу команде Филиппо Индзаги. По ходу той встречи сомнений в успехе пизанцев не возникало. Та построждественская баталия произвела на меня большое впечатление. Собственно, иногда во время просмотра трансляции я забывал, что наблюдаю за командами 2-го по силам дивизиона. Уровень мастерства приличный, жажда борьбы – что и говорить, зрительский антураж – мало кто превзойдет в серии В. Интрига? Вот разве что с этим действительно было сложновато: «торри» по всем показателям превосходили высокомерных оппонентов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Трамони

Дубль левого вингера (в то же время правши) Маттео Трамони стал результатом его настойчивости. Первый гол он забил во время контратаки, оторвавшись от защитников (только и видели шевелюру пизанца вдали!), а второй стал результатом успешной игры невысокого (175 см) франко-итальянца (уроженец французского Аяччо является этническим итальянцем) на втором этаже. Замечу, что умелая игра головой в целом относится к положительным качествам и атакующего звена, и центрдефов «Пизы». К примеру, в понедельничной встрече с «Каррарезе» оба гола черно-синие провели головой (первый вообще стал результатом придания мячу такой немыслимой траектории, что захватило дух, мне кажется, не только у игроков «Пизы» и их поклонников, но даже и у отдельных игроков команды-соперницы). Прекрасно Маттео разобрался в штрафной соперника и в самый канун Нового года, забив победный гол «Сампдории». 4-миллионный Трамони является одним из самых дорогих игроков «нерадзурри» и нынешний сезон проводит суперски. На его счету уже 8 голов и 2 ассиста. Есть все предпосылки к росту цены на него. За матч против «Сассуоло» sofascore.com удостоила Трамони оценкой 8,3 балла. Может, против «Каррарезе» он выдал не лучшую игру (упустил в частности два реальных голевых момента), однако в целом оценкой ниже «семерки» аналитики sofascore.com отмечают его действия крайне редко. И, по средней оценке (7,35), он является лучшим среди игроков «Пизы». Самую малость ему уступает хорватский голкипер Адриан Шемпер. На рубеже 2024 и 2025 гг. он выдал три подряд прекрасных перформанса. Помимо уже упоминавшихся матчей против «Сассуоло» и «Каррарезе», Шемпер как нельзя лучше проявил себя в непростом выездном поединке против клуба с замечательной историей и неистовыми тифози – «Сампдории». На счету хорвата в том матче 5 сейвов, уверенная игра на выходе и умелое руководство обороной.

Если говорить о защитной линии, то там возвышается монументальная фигура сверхопытного капитана команды Антонио Караччьоло. Именно его точный удар головой незадолго до финального свистка позволил «Пизе» вырвать победу у «Каррарезе» в минувший уик-энд. Караччьоло в течение длительного времени имел сомнительную славу игрока-пилигрима. Однако уже в 30-летнем возрасте он нашел свою команду, бросив якорь близ Пизанской башни. И сейчас, в свои 34, является одним из лучших в составе «торри», имея средний балл от sofascore.com 7,13, что является самым высоким показателем среди защитников пизанского клуба. Собственно, и Шемпер, и Караччьоло оказались в команде недели серии В по итогам прошедшего тура.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Караччьоло (cправа) и Симоне Канестрелли

Не скажу, что другой центральный защитник 6-миллионный Симоне Канестрелли проводит сверхуспешный сезон. Ему несколько не хватало стабильности осенью, нельзя сказать, что безупречно отыграл он в матче против «Сассуоло», однако и против «Дории», и против «Каррарезе» действовал на высоком уровне, отличившись голом-красавцем в воротах каррарцев. А всего на его счету в этом сезоне уже 3 гола (два из них головой) и 3 ассиста. Отнюдь не цифры, характерные для центрдефа, согласитесь! Он не из тех, кто тихо ходит, но густо замешивает. И ходит Симоне громко, и месиво выходит яркое!

Ну, и, конечно, нельзя не сказать несколько слов о датчанине Андреасе Линде. Его рыночная цена – 4,5 млн евро. При схеме 3–4–2–1, практикуемой Филиппо Индзаги, длинноволосому скандинаву принадлежит роль выдвинутого вперед форварда. Не скажу, что он забивает много (на сегодня имеет на своем счету 5 голов в текущем сезоне серии В), однако, безусловно, играет важную роль в тактическом построении пизанской команды. Защитники команд-соперниц уделяют датчанину немало внимания, а значит, больше пространства у вингеров, что, собственно, в частности Трамони и использует наилучшим образом.

Архитектор (как определил skysports.com, «катализатор перемен») нынешней «Пизы» знаменитый СуперПиппо, похоже, наконец нашел свою команду. За полгода работы в «Пизе» он добился самой высокой для своей карьеры цифры среднего количества набранных очков за матч: 2,13. Ни в одном другом клубе Пиппо-тренер таких показателей не достигал. Изредка бывает так, что ориентиром для старшего брата в чем-то является брат младший. Однако здесь именно такой случай. О Симоне Индзаги уже можно сказать, что он реализовал себя как тренер. Его «Интер» в этом сезоне снова реально претендует на скудетто. СуперПиппо считает брата одним из лучших тренеров Европы. Филиппо также возглавляет команду в черно-синих футболках (смотрю на форму «Пизы», и меня не покидает ощущение, что это какой-то симбиоз «Интера» и «Пармы» по цвету и логотипу титульного спонсора, для пармезанцев, впрочем, бывшего), также претендует в этом сезоне на место на верху турнирной таблицы, правда, дивизионом ниже. Впрочем, 34 года спустя «башни» вполне могут вернуться в компанию сильнейших клубов на Апеннинах, получив соответствующую визу за 1-е или 2-е место в серии В.

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Антонио Караччьоло утверждает, что именно Индзаги поменял менталитет клуба, мол, его харизма проникла в головы игроков. И, добавлю от себя, поселилась там надолго. Сам Индзаги на вопрос о секрете успехов отвечает так: «Мною движет страсть!». А на несколько провокационный вопрос «поладили бы Индзаги-тренер с Индзаги-игроком» говорит, улыбаясь: «Считаю, что у нас были бы хорошие отношения». Спортивный директор «Пизы» 40-летний Давиде Вайра (так же, как и Пиппо, присоединился к клубу прошлым летом) отмечает скромность СуперПиппо, его человеческое отношение к клубному персоналу и подчеркивает, что «Индзаги – это нужный человек в нужном месте в нужное время». Кроме того, из игроков, не лучшим образом проявивших себя в прошлом сезоне, Индзаги, по мнению Вайры, создал «правильную смесь».

Чем больше побеждает «Пиза», тем больше растет футбольный ажиотаж в городе: в этом сезоне средняя домашняя посещаемость матчей «Пизы» самая высокая за полтора десятка лет. Давиде Вайра подчеркивает, что финансовый эффект от возвращения пизанцев в серию А был бы огромным. Здесь речь идет и о телеправах, и об общей пользе для города, ведь за «Юве», «Интером» или «Миланом» отправились бы их многочисленные тифози, что позволило бы заработать звонкий евроцент-другой гостиницам/ресторанам/барам Пизы. Да и дерби с «Фиорентиной» привлекло бы фанатский люд, чего уж там. Ультрас «Пизы», в большинстве своем исповедующие ультралевую идеологию (группировка Rangers Pisa, ведущая свою историю с 1979 г., частенько поднимает над головами флаги с изображением Че Гевары), просто ждут – не дождутся, когда к ним в гости заглянут их извечные враги из Флоренции. А ныне, вывесив длиннющий баннер с надписью «все выше звучит песня ультрас», не жалеют голосовых связок для поддержки любимцев.

Есть ли у «Пизы» средства, чтобы удовлетворить амбиции? Ну, по крайней мере, милостыней пизанцы не живут. Мажоритарный акционер «Пизы» (в 2021 г. приобрел 75% акций клуба) – Александр Кнастер. Уроженец столицы бывшего СССР эмигрировал в США в 16-летнем возрасте в середине 1970-х. Получил степень бакалавра по электротехнике и математике в Университете Карнеги-Меллона, затем – MBA в Гарвардской школе бизнеса. В дальнейшем работал в банковской сфере, в 2004 г. создал Pamplona Capital Management. На момент приобретения акций «Пизы» эта компания управляла активами на 15 миллиардов долларов США. Впрочем, несмотря на мажоритарную роль Кнастера, влияние семьи Коррадо (предыдущих владельцев «Пизы») еще остается. Президент клуба Джузеппе Коррадо на рубеже весны и лета прошлого года пережил неприятные мгновения, связанные с ограблением его виллы. Однако пизанские газетчики говорят, что именно тот эпизод заставил его уделить больше внимания своему футбольному детищу: мол, жизнь течет, все бренно в этом мире, а увидеть свою команду в серии А хочется. Вот и начались изменения, результатом которых ныне имеем то, что имеем.

Алексей РЫЖКОВ