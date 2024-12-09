Динамо разгромило Александрию, камбеки Челси и Атлетико, травма Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 декабря.

1A. Оторвались от конкурента. Динамо разгромило Александрию

Киевляне оформили единоличное лидерство в чемпионате, команда Ротаня впервые проиграла

1B. Затяжное противостояние. Колос и Оболонь сыграли без голов

Команды провели поединок с двумя продолжительными воздушными тревогами

1C. ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год

«Ингулец» и «Заря» 8 декабря уже не доиграют

2A. Камбек в лондонском триллере. Челси шокировал Тоттенхэм, отыгравшись с 0:2

Пенсионеры обыграли шпор со счетом 4:3 в матче 15-го тура АПЛ 2024/25

2B. Бешеный триллер с 7 голами. Суперкамбек: Атлетико вырвал победу у Севильи

Команда из Мадрида уступала со счетом 1:3, но забила победный гол на 90+4 мин

2C. Отменили гол на 89-й минуте. Арсенал в Лондоне потерял очки с Фулхэмом

Матч 15-го тура завершился со счетом 1:1, победу для канониров мог вырвать Букайо Сака

2D. Невероятный Забарный, сумасшедшие камбэки Борнмута и Лестера

В АПЛ прошли 2 матча 15-го тура

2E. Наполи сенсационно дома проиграл Лацио. В Серии А теперь есть новый лидер

Состоялся игровой день в итальянском чемпионате

3A. Герой сборной Украины получил очередную травму. Он пропустил 8 игр в сезоне

Александр Зинченко снова не сможет помочь «Арсеналу»

3B. Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

3C. Источник: Карраско покинул расположение ЛНЗ, попрощавшись с командой

Скорее всего, испанец больше не является тренером черкасской команды

3D. Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать

Роман Яремчук разочаровал «Олимпиакос» Пирей

4. Короли Южной Америки. Определен победитель чемпионата Бразилии 2024

Ботафого впервые с 1995 года завоевал трофей национального первенства

5A. Рейтинг WTA. Ястремская потеряла одну позицию перед стартом в Лиможе

В первой тридцатке изменений нет, Даяну обошла Элизе Мертенс

5B. Рейтинг АТР. Первый номер украинского тенниса обновил личный рекорд

Александр Овчаренко остается первой ракеткой страны и занимает 311-е место

6A. Удар в печень. Наваррете защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Вальдеса

Бой завершился в шестом раунде, Эмануэль несколько раз ронял Оскара в нокдауны

6B. У украинского боксера сменился соперник в андеркарде боя Усик – Фьюри

Мадримов снялся с боя против Богачука, украинец проведет бой с Ишмаэлем Дэвисом

6C. Окончательно известно, будет ли драться Беринчик в андеркарде Усик – Фьюри

Турки Аль-Шейх дважды успел обновить список боев – Денис драться с Ноуксом не будет

6D. Аль-Шейх запланировал два боя с участием Нганну. Соперник – звезда бокса

Турки хочет устроить бой Франсиса с Уайлдером

7. Показательна работа на огневых рубежах. Дудченко в топ-15 масс-старта КМ

Мандзын и Пидручный оказались за пределами двадцатки

8. Финал сезона Формулы-1. Определен обладатель Кубка конструкторов

Макларен удалось взять титул

9A. Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай

Алексей Сливченко предлагает вспомнить резонансные события уже практически 8-летней давности…

9B. От Баварии до Вулверхэмптона: 7 футболистов-художников

В Международный день художника вспоминаем футболистов, которые стали художниками