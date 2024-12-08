Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай

Накануне стало известно о том, что экс-форвард донецкого «Металлурга», «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины 37-летний Жуниор Мораес принял решение завершить профессиональные выступления. В нашей стране этот бразилец, который впоследствии был натурализован и выступал за «сине-желтых», провел безоговорочно лучший период в своей карьере. Он трижды становился чемпионом украинской Премьер-лиги (один раз в составе «Динамо» и дважды – с «Шахтером»), а также в двух сезонах выигрывал бомбардирскую гонку отечественной лиги. А еще Мораес входит в топ-10 бомбардиров с украинским паспортом за всю историю Лиги чемпионов и ее прародителя Кубка европейских чемпионов.

Впрочем, период пребывания Жуниора Мораеса в Украине не обошелся без скандалов. Наиболее знаковый и существенный из них связан, безусловно, с нашумевшим переходом форварда из «Динамо» в «Шахтер», который состоялся летом 2018 года на правах свободного агента и был крайне болезненно воспринят многими поклонниками «бело-синих». Особый резонанс тот трансфер тогда приобрел еще и из-за подробностей, которые в средства массовой информации попали, в том числе, от президента «Динамо» Игоря Суркиса.

«Мораес хотел остаться, очень хотел. Я с ним встречался, он клялся вот здесь, сидя в офисе – мол, в жизни никогда [не перейду в «Шахтер»], только разве что в Китай или какой-то другой клуб. А в это время подписал контракт [предварительный] с «Шахтером». Может быть, больше денег предложили. Может быть, хочет с бразильцами играть. Предатель ли он для меня? Нет. Он – обманщик, не предатель. Он мог мне все в глаза сказать. Мол, я принял решение, я подписал контракт. Он свое решение принял зимой», – рассказывал Игорь Суркис.

Сам Мораес на это отреагировал в, скажем так, контратакующей стилистике – обвинил президента «Динамо» в том, что тот начал общаться с ним в «совершенно неадекватной» манере.

Кто был более искренен в своих комментариях для прессы и болельщиков – объективно говоря, неизвестно никому, кто не присутствовал на тех переговорах и общении Жуниора Мораеса с Игорем Суркисом, а затем – представителями «Шахтера». Однако есть достаточно обоснованный повод предполагать, что «черная кошка» между форвардом и руководством «Динамо» пробежала еще задолго до тех событий, и она была связана с арендой тогда еще бразильского нападающего в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (впоследствии переименованный в «Тяньцзинь Тяньхай», а в мае 2020 года на фоне масштабного кризиса, постигшего китайский профессиональный футбол, и вовсе расформированный).

Трансфер Жуниора Мораеса из «Динамо» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который состоялся 28 февраля 2017 года, произвел весьма сенсационный эффект в информационном поле украинского клубного футбола. Киевский клуб в чрезвычайно оперативной манере согласовал аренду Мораеса в Поднебесную до лета 2017 года, и получил за это, по неофициальным данным, которые в том числе подтверждаются порталом Transfermarkt, около 2 миллионов евро.

«Я не ожидал никаких перемен. Предложение пришло в последний день работы трансферного окна в Китае. Как раз в тот момент я узнал о получении пятиматчевой дисквалификации за мое удаление в игре против «Шахтера», а потому решил принять этот вызов», – комментировал переезд в Поднебесную Жуниор Мораес в начале марта 2017 года для португальской прессы, и добавлял: «Первоначально я был настроен продолжать играть в Украине и постараться стать лучшим бомбардиром чемпионата, но все изменилось довольно быстро».

Розыгрыш УПЛ-2016/17 складывался для «Динамо» крайне неудачно. На зимнюю паузу «бело-синие» ушли, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице, и отставая аж на 13 очков от «Шахтера» (37 против 50), который на тот момент тренировал Паулу Фонсека. Более того, в последнем календарном матче национального чемпионата перед зимней паузой «Динамо» и «Шахтер» сошлись в очном противостоянии на НСК «Олимпийский». Та игра на тяжелом заснеженном поле завершилась драматичной победой «горняков» со счетом 4:3, однако в ней не обошлось без громкого скандала – на 61-й минуте не совладал с нервами Жуниор Мораес, который получил прямую красную карточку за устроенную толкотню с Кучером, Срной и Ракицким.

Именно за эту красную карточку впоследствии контрольно-дисциплинарным органом ФФУ (на тот момент национальная ассоциация еще функционировала под старым названием) Мораес был дисквалифицирован на пять матчей. И именно этот фактор форвард как минимум дважды в своем общении с журналистами называл одним из ключевых, которые поспособствовали его внезапной аренде в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В частности, в сентябре 2017 года, уже после возвращения из аренды в Поднебесной, Мораес, объясняя свой отъезд в Китай, говорил следующее: «У меня была пятиматчевая дисквалификация, полученная в дерби с «Шахтером». Думаю, это было очень жесткое решение».

Но в том же интервью форвард раскрыл, пожалуй, и другие, куда более весомые причины столь неожиданного и срочного отъезда из «Динамо», дополнительно дав понять, что сам он не имел желания менять обстановку, тем более, что речь шла лишь о временном (арендном) соглашении.

«Я не хотел ехать в Китай, так как это была лишь аренда. Знаете, мне пришлось отклонить два их предложения, так как я был лучшим бомбардиром чемпионата, хотел завоевать это звание и помочь команде пробиться в Лигу чемпионов. Но многое произошло в то время. […] Еще «Динамо» шло на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера на 13 очков. Руководство киевлян общалось со мной, мне сказали, что это очень хорошее в финансовом плане предложение как для меня, так и для клуба. Эти причины и заставили меня все же поехать в Китай», – сказал Мораес.

Если проанализировать сейчас, по прошествии времени и на абсолютно холодную голову, все те слова Жуниора Мораеса, то выходит, что аргумент с пятиматчевой дисквалификацией, как это принято говорить в подобных случаях, «не лезет ни в какие ворота». Дело в том, что еще до переезда Мораеса в Китай он успел отбыть один поединок дисквалификации в УПЛ-2016/17, а после возвращения в «Динамо» обратно пропустил и четыре первых поединка розыгрыша УПЛ-2017/18. Иными словами, свои пять матчей отстранения в Украине Жуниор все равно «отсидел», и аренда в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» никак не помогла нападающему выкрутиться из ситуации или юридически обойти дисквалификацию.

А вот вопрос финансовой выгоды – это именно то, что в полной мере раскрывает обстоятельства того трансфера. И выгода в этом случае была как минимум взаимная, то есть в плюсе оставался как сам Жуниор Мораес, так и «Динамо», руководство которого, по словам форварда, всячески подбивало его к тому, чтобы пойти на сделку.

Стоит упоминать, что Жуниор Мораес оказался в «Динамо» летом 2015 года, перейдя из донецкого «Металлурга» в статусе свободного агента. Также важно понимать, что на момент отъезда в Китай «бело-синие» действительно сохраняли лишь исключительно теоретические шансы на чемпионство, так как отыграть 13-очковую фору у «Шахтера» можно было лишь в том случае, если бы «горняки» по весне абсолютно «посыпались». Но подобного не произошло, и УПЛ-2016/17 дончане выиграли, сохранив все тот же отрыв в 13 пунктов в турнирной таблице.

Важно также понимать, что президент «Динамо» Игорь Суркис традиционно крайне придирчиво относится к любым переходам ведущих игроков своей команды, которые происходят «на ленточке» работы трансферного окна. Более того, в одном из давнишних интервью президент «Динамо» и вовсе называл предложения, которые поступают за несколько часов до дедлайна хамскими: «Меня все критиковали, что я не продал Ярмоленко в «Боруссию» Дортмунд за 25 млн за два года до его переезда в Германию. Я считал то предложение хамским, ведь оно поступило в последний день трансферного окна. За эти два сезона «Динамо» вышло в плей-офф Лиги чемпионов, выиграло УПЛ, что принесло клубу примерно 40 млн евро. А потом я продал Ярмоленко за те же 25 млн. Разве я плохой бизнесмен?»

Но в данном случае «Динамо», Суркис и Мораес все же пошли на соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Почему? Ответ на поверхности: киевский клуб и его собственники получали чистую прибыль от трансферной деятельности (речь все о тех же 2 миллионах евро компенсации от китайцев за аренду на несколько месяцев), а сам футболист в Поднебесной, очевидно, также приобретал шанс заработать значительно больше, чем в Украине.

Иными словами, в последний день февраля 2017 года аренда Жуниора Мораеса из «Динамо» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» являлась ничем иным, как яркой иллюстрацией того, что иногда называют «жестоким бизнесом» – когда финансовые интересы в значительной степени превзошли все прежние стремления сторон. И тогда Игорь Суркис в очередной раз доказал справедливость своего тезиса: «Разве я плохой бизнесмен?»

ФК Динамо. Жуниор Мораес

Что правда, в Китае у Жуниора Мораеса не пошло от слова «совсем». Причем в целом это было более, чем прогнозируемо, так как ехать в Поднебесную на несколько месяцев иностранцу с надеждой на мгновенный успех – это что-то из разряда фантастики. Период адаптации легионеров всегда подразумевает минимум полгода, а в случае со страной со столь непростым для изучения языком, как Китай, так и того больше. Всего Мораес сыграл лишь три поединка в Суперлиге, не отличился в них результативными действиями, и летом 2017 года вернулся в «Динамо» – вероятно, с неплохими деньгами, но уж точно без спортивных достижений, а уж амбициозности Мораес никогда лишен не был.

Очевидно, в какой-то момент Мораес понял, что на нем просто «подняли кассу», идеально воспользовавшись подвернувшейся возможностью. И, рассуждая объективно, ругать за это менеджмент «Динамо» не стоит, так как они сделали все, что называется, «по учебнику», однако вместо забитых мячей и лучей славы Жуниор остался с юанями в карманах, но с абсолютно прибитой психологией.

Видимо, тот трансфер в Китай стал для Жуниора Мораеса ярким примером того, как нужно делать бизнес в футболе. И когда спустя полгода на него вышли представители «Шахтера» со стремлением подписать предварительный контракт, форвард, как достойный ученик руководства «Динамо», максимально использовал переговоры с Суркисом, чтобы «набить цену» при согласовании всех деталей переезда в «Шахтер» – туда, где ему чисто по-человечески было куда проще находится, учитывая огромную колонию земляков-бразильцев в стане «горняков».

Это был все тот же «жестокий бизнес» и умение выжать из ситуации максимум в подходящий момент. Ровно так, как и произошло с арендой Мораеса из «Динамо» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», не имевшей ничего общего со спортивной составляющей или реализацией амбиций самого футболиста, который тогда еще надеялся выиграть бомбардирскую гонку (на что имел, справедливости ради, прекрасные шансы).

Возможно, именно поэтому Игорь Суркис и не называет Жуниора Мораеса «предателем» или «иудой», как любят делать фанаты «Динамо». В глазах президента «бело-синих» форвард остался лишь «обманщиком». Но разве в большом бизнесе обходится без обмана, или, как это еще принято называть дипломатичнее, «игр разума»? Ответ на этот вопрос пускай каждый даст сам себе, равно как и на другой: а была ли вообще хоть одна пострадавшая сторона в сотрудничестве «Динамо» и Жуниора Мораеса? Ну, кроме болельщиков «бело-синих», с их искренними переживаниями по поводу имиджа и благополучия любимой команды…