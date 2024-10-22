Лига чемпионов (ЛЧ) и ее прародитель Кубок европейских чемпионов (КЕЧ), несмотря на активные идеи и усилия идеологов Европейской Суперлиги, все еще остается самым популярным и самым престижным клубным турниром Старого континента. Победа в этом соревновании – это мечта любого футболиста-профессионала, хотя для многих игроков даже сам факт участия в турнире такого ранга является чем-то абсолютно невероятным.

Что уж говорить о тех, кому удавалось забивать мячи в КЕЧ/ЛЧ… Эти игроки по-настоящему избранные, особенно те, кто сумел отличиться хотя бы пятью или более голами на основной стадии турнира, не включая его квалификацию. И это хороший элемент ранжирования для того, чтобы составить рейтинг из 10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ. Вооружившись данными портала Transfermarkt, давайте посмотрим, кто же входит в эту заветную десятку…

7-10. Андрей Ярмоленко – 5 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», «Боруссия» Дортмунд

Количество проведенных матчей: 30

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 6

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко забил в дебютном матче за Боруссию в Лиге чемпионов

Андрей Ярмоленко является воспитанником «Динамо», с которым в сентябре 2009 года дебютировал на стадии основного этапа Лиги чемпионов в матче против казанского «Рубина» (3:1), когда Юрий Семин выпустил молодого вингера на 65-й минуте на замену вместо Олега Гусева. В том розыгрыше турнира Ярмоленко провел 6 матчей (515 минут), но результативными действиями не отличился.

Когда Ярмоленко превратился в одного из лидеров «Динамо», киевская команда как раз начала ощущать сложности с тем, чтобы квалифицироваться в самый престижный клубный турнир Европы. В национальном чемпионате «бело-синие» в то время часто проигрывали «золото» принципиальному конкуренту «Шахтеру», из-за чего требовалось проходить через непростой раунд квалификации. Всего за «Динамо» Ярмоленко сыграл шесть сезонов в основной сетке ЛЧ, а голы забивал только в трех. В ЛЧ-2012/13 Андрей отличился дебютным мячом в турнире в воротах «Динамо» Загреб (1:1), в ЛЧ-2015/16 забивал «Маккаби» из Тель-Авива (2:0) и «Порту» (2:0), а в ЛЧ-2016/17 от его точного удара пострадал «Бешикташ» (6:0). Наивысшее достижение «Динамо» с Ярмоленко в составе – выход в 1/8 финала в сезоне-2015/16.

Впоследствии Ярмоленко играл также в Лиге чемпионов в составе дортмундской «Боруссии». Провел один сезон (2017/18), отличившись 1 голом в 6 поединках. Тогда «черно-желтые» провалили турнир, набрав лишь 2 очка, дважды сыграв вничью с кипрским АПОЭЛом из Никосии.

В настоящий момент Ярмоленко 34 года. Летом 2023-го он вернулся в «Динамо», где продолжает играть и сейчас, однако в сезоне-2024/25 «бело-синие» в Лиге чемпионов, увы, не участвуют…

7-10. Владимир Онищенко – 5 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Заря», «Динамо»

Количество проведенных матчей: 15

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 4

ФК Динамо. Владимир Онищенко

В 1972 году Владимир Онищенко в составе «Зари» сенсационно стал чемпионом СССР, благодаря чему вскоре получил возможность сыграть с этой командой в КЕЧ. В первом раунде луганчане прошли кипрский АПОЭЛ (2:0, 1:0), но в тех матчах Онищенко не играл, а вот во втором раунде (своего рода аналог нынешней 1/8 финала) «Заря» уступила «Спартаку» из Трнавы (0:0, 0:1), и на этот раз участие Онищенко в обоих поединках положительной роли для украинской команды не сыграло.

В 1973 году Онищенко вернулся в «Динамо» (именно в Киеве фланговый атакующий полузащитник начинал карьеру, а только затем переехал в «Зарю»), с которым трижды становился чемпионом советской лиги и столько же сезонов еще сыграл в КЕЧ. Наиболее успешным для Онищенко выдался сезон-1975/76, когда он в 5 поединках отметился 3 забитыми мячами (одним в воротах греческого «Олимпиакоса», двумя в воротах исландского «Акранеса»), а «Динамо» добралось до четвертьфинала, где проиграло французскому «Сент-Этьену» (2:0, 0:3). В следующем сезоне в рамках КЕЧ Владимир провел 4 матча и забил 2 мяча («Партизану» и «Боруссии» из Менхенгладбаха), а «бело-синие» добрались аж до полуфинала, где вылетели от немцев. А вот КЕЧ-1978/79 уже не был успешным ни для «Динамо», ни для Онищенко: киевляне вылетели уже во втором раунде от «Мальме», а вингер в четырех матчах мячей не забивал.

В конце сезона-1978 Онищенко объявил о завершении карьеры игрока. Впоследствии работал на различных должностях в «Динамо» Киев, «Динамо» Белая Церковь, «Металлург» Донецк и в сборной Украины. После 2016 года де-факто ушел на пенсию. В настоящий момент Владимиру Онищенко 74 года.

7-10. Анатолий Пузач – 5 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»

Количество проведенных матчей: 13

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 3

ФК Динамо. Анатолий Пузач

Анатолий Пузач на заре своей карьеры выступал за команды из Житомирской и Львовской областей, прежде чем угодил на глаза тренерскому штабу «Динамо». В столицу Украины форвард, которого современники характеризовали как быстрого игрока с хорошо поставленным ударом, переехал в 1965 году и отыграл за «бело-синих» вплоть до завершения сезона-1973, после чего ему на смену в первой команде пришел Олег Блохин.

Пузач никогда не выделялся феноменальной результативностью, даже в советском чемпионате, однако его ценили за фирменные рывки по флангу, отличное видение поля и умение вовремя выдать филигранную передачу. В Кубке европейских чемпионов нападающий сыграл три сезона за «Динамо», отличившись пятью забитыми мячами в тринадцати матчах. В первых двух сезонах Пузач забивал строго по одному разу (сперва «Селтику», затем «Аустрии»), а вот в сезоне-1972/73, который стал для него последним в карьере, отличился аж трижды. Сперва в первом раунде он забил по одному разу в обоих матчах австрийскому «Ваккеру» из Инсбрука, а во втором раунде помог «Динамо» пройти польский «Гурник» из Забже, забив один из мячей в домашнем поединке (2:0, 1:2). Благодаря голам Пузача «Динамо» добралось до четвертьфинала КЕЧ, но там было бито «Реалом» (0:0, 0:3).

После завершения карьеры футболиста Анатолий Пузач на протяжении многих лет входил в тренерский штаб «Динамо», где помогал легендарному Валерию Лобановскому. В 2001-м сотрудничество с киевлянами специалисту пришлось завершить из-за проблем со здоровьем, а в 2006-м Анатолий Пузач скончался после длительной и тяжелой болезни. Ему было всего 64 года…

7-10. Виктор Леоненко – 5 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»

Количество проведенных матчей: 7

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 3

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко и Оливер Кан

Виктор Леоненко выступал за «Динамо» уже после того, как Украина возобновила свою независимость – с 1992 по 1998 годы. Он был, очевидно, очень талантливым нападающим, который мог разобраться с соперниками и на скорости, и при помощи техники, обладал отличным ударом и при в целом средней антропометрии хорошо играл головой, но… Сложный характер и отсутствие стремления к профессионализму сгубили карьеру Леоненко, особенно это проявилось после возвращения на тренерский мостик «Динамо» Валерия Лобановского, отношения с которым у звездного форварда «бело-синих» тех лет не заладились.

В Лиге чемпионов Леоненко дебютировал в сезоне-1993/94, когда сыграл два матча и забил два мяча. Киевлянам уже в первом раунде в соперники выпала «Барселона», которую чемпион Украины нокаутировал дома (3:1 и дубль Леоненко), но которая взяла уверенный реванш на своем поле (4:1). В ЛЧ-1994/95 уже был изменен формат турнира, и «Динамо» прошло в групповую стадию, где Леоненко принял участие в 5 матчах и забил 3 мяча. Несмотря на хорошие показатели результативности своего ключевого форварда, а также памятную победу над «Спартаком» в Киеве (3:2 после 0:2 к перерыву), столичная команда заняла последнее место в квартете и бесславно завершила свои выступления.

На сезон-1997/98 Леоненко был заявлен за «Динамо» в ЛЧ, но участия в турнире не принимал. Вскоре он отбыл в столичный ЦСКА, затем – в «Закарпатье», где летом 2002-го бесславно и завершил выступления… В настоящий момент Леоненко 55 лет, и он не остался в футболе после того, как повесил бутсы на гвоздь. Какое-то время Виктор работал на телевидении в статусе приглашенного эксперта на разнообразных ток-шоу о футболе, а сейчас занимается организацией и проведением матчей ветеранов и активно дает интервью журналистам на злободневные темы.

6. Вадим Евтушенко – 6 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», АИК

Количество проведенных матчей: 19

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 5

ФК Динамо. Вадим Евтушенко забивает в ворота Селтика

Звездный час в карьере Вадима Евтушенко пришелся на восьмидесятые годы минувшего века. Тогда форвард четырежды становился чемпионом СССР в составе «Динамо» и столько же раз стартовал с командой в розыгрышах Кубка европейских чемпионов. В дебютном для себя сезоне (1981/82) в этом турнире Онищенко сыграл 6 матчей, но голов не забивал, а команда добралась до четвертьфинала, где уступила «Астон Вилле» (0:0, 0:2). Спустя год «Динамо» также добралось до 1/4 финала КЕЧ, где проиграла «Гамбургу», несмотря на гол Евтушенко (0:3, 2:1). А самый успешный для Вадима розыгрыш еврокубка пришелся на сезон-1986/87, когда форвард «Динамо» забил 5 мячей в 7 поединках, а киевляне дошли до полуфинала, где не без скандала проиграли «Порту» (1:2, 1:2). Онищенко португальцам не забивал, а вот в 1/8 финала дважды отличился в воротах «Селтика», а в четвертьфинале забил три мяча в двух матчах в ворота «Бешикташа».

В начале 1989 года Вадим Евтушенко покинул «Динамо», перебравшись в шведский АИК. Там он сыграл еще один матч в основной сетке ЛЧ-1993/94, когда его команда в ответном поединке первого раунда проиграла пражской «Спарте» (0:2) и вылетела из турнира. А уже в конце 1994-го Евтушенко завершил карьеру в шведском «Сириусе».

После завершения карьеры игрока Евтушенко начал тренерскую карьеру, работал в Швеции и Украине. Ныне 66-летний специалист возглавляет низшелиговый шведский коллектив «Арланда».

5. Жуниор Мораес – 7 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», «Шахтер»

Количество проведенных матчей: 28

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 6

В марте 2019 года бразильский форвард Жуниор Мораес получил украинское гражданство, после чего выступал за национальную сборную и по праву может рассчитывать на место в нашем рейтинге, тем более, что на его счету еще и 7 забитых мячей в Лиге чемпионов.

Впервые в самом престижном клубном турнире континента Мораес сыграл в сезоне-2015/16 в составе «Динамо». Тогда на счету нападающего оказалось 7 матчей и 1 забитый мяч (в ворота «Маккаби» Тель-Авив), а спустя год он отметился 1 забитым мячом (в ворота «Бешикташа») уже в 6 проведенных за «бело-синих» в турнире поединках. В первом случае «Динамо» сумело выйти в плей-офф, где проиграло «Манчестер Сити», а вот во втором – завершило выступления в Лиге чемпионов сразу после групповой стадии.

Затем Мораес провел еще четыре сезона в ЛЧ в составе «Шахтера», хотя фактически играл лишь в трех, а на четвертый (2021/22) был заявлен, но из-за травмы участия не принимал. За «горняков» забил пять мячей (три – в двух матчах в ворота «Лиона», а также по одному – «Аталанте» и загребскому «Динамо»). Однако ни в одном из случаев «горнякам» выйти в плей-офф самого престижного турнира континента так и не удалось, потому 1/8 финала с «Динамо» осталась для него наивысшим достижением в этом соревновании.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, Мораес покинул «Шахтер» и перешел в «Коринтианс». Однако на родине у форварда проявить себя не удалось, во многом по причине проблем со здоровьем. Летом минувшего года он получил статус свободного агента, а в текущем году стало известно о де-факто уходе Жуниора из профессионального спорта. Карьеру он завершил в 37.

4. Леонид Буряк – 9 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»

Количество проведенных матчей: 27

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 6

Леонид Буряк начинал карьеру в родной Одессе в составе «Черноморца», но лучший ее этап провел в столичном «Динамо», цвета которого защищал с 1973 по 1984 годы. В Киеве Буряк стал пятикратным чемпионом СССР, а вот в Кубке европейских чемпионов провел шесть сезонов и забил 9 мячей в 27 матчах.

Дебютировал в КЕЧ Буряк в сезоне-1972/73, когда сыграл 26 минут в ответном поединке 1/4 финала против «Реала» (0:3). А вот первых голов атакующего полузащитника в турнире пришлось ждать до 1975-го, когда он отметился дублем в воротах исландского «Акранеса», а «бело-синие», как упоминалось выше, добрались до 1/4 финала, где в дополнительное время ответного поединка проиграли «Сент-Этьену» (2:0, 0:3). Самым успешным и результативным для Буряка в «Динамо» в рамках КЕЧ стал сезон-1976/77, когда столичная команда добралась до полуфинала (проигрыш «Боруссии» М – 1:0, 0:2), а Леонид забил 3 мяча в 8 играх, да еще и отметился 3 результативными передачами.

Впоследствии Буряк забил за «Динамо» в главном еврокубке еще четырежды (в ворота «Хаки» в сезоне-1978/79, в ворота «Аустрии» в сезоне-1981/82 и дубль в ворота «Грассхоппера» в сезоне-1982/83). В 1985 году Буряк покинул «Динамо», а в конце 1988-го завершил карьеру, сделав это за границей – в финском КПТ-85.

После завершения активных выступления Буряк работал тренером в Финляндии, США, на россии и в Украине. Сейчас ему 71 год и он пребывает на заслуженном отдыхе, хотя по-прежнему пользуется популярностью у журналистов и при случае охотно дает интервью.

ФК Динамо. Олег Блохин и Леонид Буряк

3. Олег Блохин – 11 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»

Количество проведенных матчей: 43

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 8

Истинная легенда и герой украинского футбола Олег Блохин был звездой № 1 в «Динамо» в 70-80-х годах минувшего века. Именно этот нападающий до сих пор является рекордсменом «бело-синих» по количеству забитых за команду мячей в официальных турнирах (266). А еще Блохин становился обладателем Золотого мяча-1975 и является 7-кратным чемпионом СССР.

В Кубке европейских чемпионов Блохин провел восемь сезонов, отличившись 11 забитыми мячами в 43 матчах. Он дебютировал в КЕЧ в сезоне-1972/73, проведя 6 матчей и забив 1 мяч (в ворота «Гурника» из Забже). Впоследствии форвард забивал также «Акранесу» и «Сент-Этьену» (в сезоне-1975/76), «Партизану» и ПАОКу (в сезоне-1976/77), «Трабзонспору» (в сезоне-1981/82), «Берое», «Селтику» и трижды «Бешикташу» (в сезоне-1986/87), который в рамках КЕЧ оказался наиболее успешным для него лично и для «Динамо» в целом, ведь команда Лобановского дошла до полуфинала, где проиграла «Порту».

Из «Динамо» Блохин ушел в марте 1988 года, когда советским футболистам понемногу открыли «форточку» в зарубежные чемпионаты. В концовке карьеры легендарный форвард выступал в Австрии за «Форвертс» и на Кипре за «Арис». В 1990-м Блохин завершил карьеру игрока, а вскоре начал тренировать. На наставническом поприще работал в Греции, Украине и на россии. Именно под руководством Блохина сборная Украины впервые и пока единственный раз в истории сыграла в финальной части чемпионата мира (2006), причем добралась аж до четвертьфинала турнира.

В настоящий момент Блохину 71 год. До недавнего времени он занимал одну из руководящих должностей в УАФ, являясь соруководителем комитета национальных сборных.

2. Сергей Ребров – 21 гол

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»

Количество проведенных матчей: 43

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 7

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сергей Ребров оставил очень яркий след в украинском футболе, особенно в «девяностые» и «нулевые». Воспитанник донецкого футбола Ребров начинал играть в «Шахтере», но там его быстро присмотрели селекционеры «Динамо» и позвали в столицу. В стане «бело-синих» Ребров со временем превратился в лидера атак звездной команды Валерия Лобановского, являвшейся истинным гегемоном на просторах Украины после возобновления независимости, состоявшегося в 1991-м.

Дебют в Лиге чемпионов у Реброва состоялся в сезоне-1993/94. Тогда молодой форвард принял участие в обоих матчах против «Барселоны», о которых уже упоминалось выше. Сергей даже забил каталонцам на выезде, но этого не хватило, чтобы пройти маститого соперника по сумму двух матчей (3:1, 1:4). В ЛЧ-1994/95 Ребров провел 5 матчей и забил 1 мяч (московскому «Спартаку»), но «Динамо» не вышло из группы. А вот в ЛЧ-1997/98 киевляне выдали очень мощный турнирный спурт, чему помогла и результативность нашего героя, отличившегося 6 голами (по голу в каждом из двух матчей в ворота ПСВ и «Барселоны», еще по голу – «Ньюкаслу» и «Ювентусу») в 8 матчах. Тогда киевляне добрались до 1/4 финала, а спустя год оказались уже в 1/2 финала против «Баварии», которой уступили (3:3, 0:1). В том легендарном сезоне-1998/99 Ребров провел 10 игр и забил четырежды (по голу в каждом из двух матчей в ворота «Панатинаикоса» и «Арсенала» на групповой стадии).

Наиболее результативным для Реброва в ЛЧ выдался сезон-1999/2000, когда он после ухода Шевченко в «Милан» стал ключевым форвардом «Динамо». Тот турнир включал в себя две групповые стадии, и киевляне прошли первую, но не смогли квалифицироваться в плей-офф из второй. Ребров же забил 8 мячей в 12 поединках, оформив два дубля («Русенборгу» и «Марибору»), а также забив по мячу «Лацио», «Реалу», «Баварии» и все тому же «Русенборгу». Затем Сергей покинул «Динамо», подавшись в «Тоттенхэм», а в Лигу чемпионов вернулся тогда, когда опять стал играть за «Динамо», но это уже были не такие успешные выступления (1 гол в 6 матчах в рамках сезонов-2006/07 и 2007/08).

В марте 2008-го Ребров ушел из «Динамо» в «Рубин», где летом 2009-го и завершил карьеру. Впоследствии стал тренером, и ныне в свои 50 лет возглавляет национальную сборную Украины.

1. Андрей Шевченко – 48 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», «Милан», «Челси»

Количество проведенных матчей: 100

Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 12

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко является наиболее успешным украинским футболистом после возобновления независимости нашим государством в 1991 году. Кроме того, Шевченко – единственный украинский топ-бомбардир в ЛЧ, который играл в турнире более чем за две команды («Динамо», «Милан», «Челси»).

В Лиге чемпионов Шевченко дебютировал в составе родного «Динамо» в сезоне-1994/95, который оказался крайне неудачным для киевлян. Тогда молодой Андрей провел два поединка (против московского «Спартака» и «Баварии»), но успел отличиться дебютным голом (в воротах мюнхенского гранда). Впоследствии Шевченко сыграл еще два сезона в наиболее престижном клубном турнире континента, которые выдались чрезвычайно успешными и для «Динамо» (четвертьфинал и полуфинал), и для самого форварда (5 и 8 голов в 8 и 10 поединках соответственно), успел стать лучшим голеадором турнира, а после перешел в «Милан».

С итальянской командой Шевченко провел шесть сезонов в ЛЧ, став триумфатором турнира в 2003 году. В 2006-м украинец снова выиграл звание лучшего бомбардира самого престижного еврокубка, а за два года до этого стал обладателем Золотого мяча. В 2006-м Шевченко уехал в «Челси», где карьера у него не заладилась, но с «синими» Андрей провел два сезона в ЛЧ (15 матчей, 4 гола), в том числе дойдя до финала в 2008-м, который он провел на скамье запасных, а лондонцы проиграли в серии пенальти «Манчестер Юнайтед».

Последний в карьере сезон в основной сетке Лиги чемпионов Шевченко провел в родном «Динамо». В ЛЧ-2009/10 форвард провел 6 матчей и забил 1 мяч («Интеру»), а всего на его счету 48 голов в 100 играх в рамках самого престижного еврокубка. Карьеру игрока Шевченко завершил летом 2012 года после домашнего для Украины чемпионата Европы. После этого неудачно попробовал силы в политике, был ассистентом, а затем главным тренером сборной Украины, а с 25 января 48-летний Шевченко является президентом УАФ.