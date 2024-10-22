Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2024, 12:46 |
1214
0

10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ

Увы, украинские голеадоры забивают в самом престижном клубном турнире континента совсем нечасто

22 октября 2024, 12:46 |
1214
0
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко забивает в ворота Арсенала

Лига чемпионов (ЛЧ) и ее прародитель Кубок европейских чемпионов (КЕЧ), несмотря на активные идеи и усилия идеологов Европейской Суперлиги, все еще остается самым популярным и самым престижным клубным турниром Старого континента. Победа в этом соревновании – это мечта любого футболиста-профессионала, хотя для многих игроков даже сам факт участия в турнире такого ранга является чем-то абсолютно невероятным.

Что уж говорить о тех, кому удавалось забивать мячи в КЕЧ/ЛЧ… Эти игроки по-настоящему избранные, особенно те, кто сумел отличиться хотя бы пятью или более голами на основной стадии турнира, не включая его квалификацию. И это хороший элемент ранжирования для того, чтобы составить рейтинг из 10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ. Вооружившись данными портала Transfermarkt, давайте посмотрим, кто же входит в эту заветную десятку…

7-10. Андрей Ярмоленко – 5 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», «Боруссия» Дортмунд
Количество проведенных матчей: 30
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 6

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко забил в дебютном матче за Боруссию в Лиге чемпионов

Андрей Ярмоленко является воспитанником «Динамо», с которым в сентябре 2009 года дебютировал на стадии основного этапа Лиги чемпионов в матче против казанского «Рубина» (3:1), когда Юрий Семин выпустил молодого вингера на 65-й минуте на замену вместо Олега Гусева. В том розыгрыше турнира Ярмоленко провел 6 матчей (515 минут), но результативными действиями не отличился.

Когда Ярмоленко превратился в одного из лидеров «Динамо», киевская команда как раз начала ощущать сложности с тем, чтобы квалифицироваться в самый престижный клубный турнир Европы. В национальном чемпионате «бело-синие» в то время часто проигрывали «золото» принципиальному конкуренту «Шахтеру», из-за чего требовалось проходить через непростой раунд квалификации. Всего за «Динамо» Ярмоленко сыграл шесть сезонов в основной сетке ЛЧ, а голы забивал только в трех. В ЛЧ-2012/13 Андрей отличился дебютным мячом в турнире в воротах «Динамо» Загреб (1:1), в ЛЧ-2015/16 забивал «Маккаби» из Тель-Авива (2:0) и «Порту» (2:0), а в ЛЧ-2016/17 от его точного удара пострадал «Бешикташ» (6:0). Наивысшее достижение «Динамо» с Ярмоленко в составе – выход в 1/8 финала в сезоне-2015/16.

Впоследствии Ярмоленко играл также в Лиге чемпионов в составе дортмундской «Боруссии». Провел один сезон (2017/18), отличившись 1 голом в 6 поединках. Тогда «черно-желтые» провалили турнир, набрав лишь 2 очка, дважды сыграв вничью с кипрским АПОЭЛом из Никосии.

В настоящий момент Ярмоленко 34 года. Летом 2023-го он вернулся в «Динамо», где продолжает играть и сейчас, однако в сезоне-2024/25 «бело-синие» в Лиге чемпионов, увы, не участвуют…

7-10. Владимир Онищенко – 5 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Заря», «Динамо»
Количество проведенных матчей: 15
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 4

ФК Динамо. Владимир Онищенко

В 1972 году Владимир Онищенко в составе «Зари» сенсационно стал чемпионом СССР, благодаря чему вскоре получил возможность сыграть с этой командой в КЕЧ. В первом раунде луганчане прошли кипрский АПОЭЛ (2:0, 1:0), но в тех матчах Онищенко не играл, а вот во втором раунде (своего рода аналог нынешней 1/8 финала) «Заря» уступила «Спартаку» из Трнавы (0:0, 0:1), и на этот раз участие Онищенко в обоих поединках положительной роли для украинской команды не сыграло.

В 1973 году Онищенко вернулся в «Динамо» (именно в Киеве фланговый атакующий полузащитник начинал карьеру, а только затем переехал в «Зарю»), с которым трижды становился чемпионом советской лиги и столько же сезонов еще сыграл в КЕЧ. Наиболее успешным для Онищенко выдался сезон-1975/76, когда он в 5 поединках отметился 3 забитыми мячами (одним в воротах греческого «Олимпиакоса», двумя в воротах исландского «Акранеса»), а «Динамо» добралось до четвертьфинала, где проиграло французскому «Сент-Этьену» (2:0, 0:3). В следующем сезоне в рамках КЕЧ Владимир провел 4 матча и забил 2 мяча («Партизану» и «Боруссии» из Менхенгладбаха), а «бело-синие» добрались аж до полуфинала, где вылетели от немцев. А вот КЕЧ-1978/79 уже не был успешным ни для «Динамо», ни для Онищенко: киевляне вылетели уже во втором раунде от «Мальме», а вингер в четырех матчах мячей не забивал.

В конце сезона-1978 Онищенко объявил о завершении карьеры игрока. Впоследствии работал на различных должностях в «Динамо» Киев, «Динамо» Белая Церковь, «Металлург» Донецк и в сборной Украины. После 2016 года де-факто ушел на пенсию. В настоящий момент Владимиру Онищенко 74 года.

7-10. Анатолий Пузач – 5 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»
Количество проведенных матчей: 13
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 3

ФК Динамо. Анатолий Пузач

Анатолий Пузач на заре своей карьеры выступал за команды из Житомирской и Львовской областей, прежде чем угодил на глаза тренерскому штабу «Динамо». В столицу Украины форвард, которого современники характеризовали как быстрого игрока с хорошо поставленным ударом, переехал в 1965 году и отыграл за «бело-синих» вплоть до завершения сезона-1973, после чего ему на смену в первой команде пришел Олег Блохин.

Пузач никогда не выделялся феноменальной результативностью, даже в советском чемпионате, однако его ценили за фирменные рывки по флангу, отличное видение поля и умение вовремя выдать филигранную передачу. В Кубке европейских чемпионов нападающий сыграл три сезона за «Динамо», отличившись пятью забитыми мячами в тринадцати матчах. В первых двух сезонах Пузач забивал строго по одному разу (сперва «Селтику», затем «Аустрии»), а вот в сезоне-1972/73, который стал для него последним в карьере, отличился аж трижды. Сперва в первом раунде он забил по одному разу в обоих матчах австрийскому «Ваккеру» из Инсбрука, а во втором раунде помог «Динамо» пройти польский «Гурник» из Забже, забив один из мячей в домашнем поединке (2:0, 1:2). Благодаря голам Пузача «Динамо» добралось до четвертьфинала КЕЧ, но там было бито «Реалом» (0:0, 0:3).

После завершения карьеры футболиста Анатолий Пузач на протяжении многих лет входил в тренерский штаб «Динамо», где помогал легендарному Валерию Лобановскому. В 2001-м сотрудничество с киевлянами специалисту пришлось завершить из-за проблем со здоровьем, а в 2006-м Анатолий Пузач скончался после длительной и тяжелой болезни. Ему было всего 64 года…

7-10. Виктор Леоненко – 5 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»
Количество проведенных матчей: 7
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 3

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко и Оливер Кан

Виктор Леоненко выступал за «Динамо» уже после того, как Украина возобновила свою независимость – с 1992 по 1998 годы. Он был, очевидно, очень талантливым нападающим, который мог разобраться с соперниками и на скорости, и при помощи техники, обладал отличным ударом и при в целом средней антропометрии хорошо играл головой, но… Сложный характер и отсутствие стремления к профессионализму сгубили карьеру Леоненко, особенно это проявилось после возвращения на тренерский мостик «Динамо» Валерия Лобановского, отношения с которым у звездного форварда «бело-синих» тех лет не заладились.

В Лиге чемпионов Леоненко дебютировал в сезоне-1993/94, когда сыграл два матча и забил два мяча. Киевлянам уже в первом раунде в соперники выпала «Барселона», которую чемпион Украины нокаутировал дома (3:1 и дубль Леоненко), но которая взяла уверенный реванш на своем поле (4:1). В ЛЧ-1994/95 уже был изменен формат турнира, и «Динамо» прошло в групповую стадию, где Леоненко принял участие в 5 матчах и забил 3 мяча. Несмотря на хорошие показатели результативности своего ключевого форварда, а также памятную победу над «Спартаком» в Киеве (3:2 после 0:2 к перерыву), столичная команда заняла последнее место в квартете и бесславно завершила свои выступления.

На сезон-1997/98 Леоненко был заявлен за «Динамо» в ЛЧ, но участия в турнире не принимал. Вскоре он отбыл в столичный ЦСКА, затем – в «Закарпатье», где летом 2002-го бесславно и завершил выступления… В настоящий момент Леоненко 55 лет, и он не остался в футболе после того, как повесил бутсы на гвоздь. Какое-то время Виктор работал на телевидении в статусе приглашенного эксперта на разнообразных ток-шоу о футболе, а сейчас занимается организацией и проведением матчей ветеранов и активно дает интервью журналистам на злободневные темы.

6. Вадим Евтушенко – 6 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», АИК
Количество проведенных матчей: 19
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 5

ФК Динамо. Вадим Евтушенко забивает в ворота Селтика

Звездный час в карьере Вадима Евтушенко пришелся на восьмидесятые годы минувшего века. Тогда форвард четырежды становился чемпионом СССР в составе «Динамо» и столько же раз стартовал с командой в розыгрышах Кубка европейских чемпионов. В дебютном для себя сезоне (1981/82) в этом турнире Онищенко сыграл 6 матчей, но голов не забивал, а команда добралась до четвертьфинала, где уступила «Астон Вилле» (0:0, 0:2). Спустя год «Динамо» также добралось до 1/4 финала КЕЧ, где проиграла «Гамбургу», несмотря на гол Евтушенко (0:3, 2:1). А самый успешный для Вадима розыгрыш еврокубка пришелся на сезон-1986/87, когда форвард «Динамо» забил 5 мячей в 7 поединках, а киевляне дошли до полуфинала, где не без скандала проиграли «Порту» (1:2, 1:2). Онищенко португальцам не забивал, а вот в 1/8 финала дважды отличился в воротах «Селтика», а в четвертьфинале забил три мяча в двух матчах в ворота «Бешикташа».

В начале 1989 года Вадим Евтушенко покинул «Динамо», перебравшись в шведский АИК. Там он сыграл еще один матч в основной сетке ЛЧ-1993/94, когда его команда в ответном поединке первого раунда проиграла пражской «Спарте» (0:2) и вылетела из турнира. А уже в конце 1994-го Евтушенко завершил карьеру в шведском «Сириусе».

После завершения карьеры игрока Евтушенко начал тренерскую карьеру, работал в Швеции и Украине. Ныне 66-летний специалист возглавляет низшелиговый шведский коллектив «Арланда».

5. Жуниор Мораес – 7 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», «Шахтер»
Количество проведенных матчей: 28
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 6

В марте 2019 года бразильский форвард Жуниор Мораес получил украинское гражданство, после чего выступал за национальную сборную и по праву может рассчитывать на место в нашем рейтинге, тем более, что на его счету еще и 7 забитых мячей в Лиге чемпионов.

Впервые в самом престижном клубном турнире континента Мораес сыграл в сезоне-2015/16 в составе «Динамо». Тогда на счету нападающего оказалось 7 матчей и 1 забитый мяч (в ворота «Маккаби» Тель-Авив), а спустя год он отметился 1 забитым мячом (в ворота «Бешикташа») уже в 6 проведенных за «бело-синих» в турнире поединках. В первом случае «Динамо» сумело выйти в плей-офф, где проиграло «Манчестер Сити», а вот во втором – завершило выступления в Лиге чемпионов сразу после групповой стадии.

Затем Мораес провел еще четыре сезона в ЛЧ в составе «Шахтера», хотя фактически играл лишь в трех, а на четвертый (2021/22) был заявлен, но из-за травмы участия не принимал. За «горняков» забил пять мячей (три – в двух матчах в ворота «Лиона», а также по одному – «Аталанте» и загребскому «Динамо»). Однако ни в одном из случаев «горнякам» выйти в плей-офф самого престижного турнира континента так и не удалось, потому 1/8 финала с «Динамо» осталась для него наивысшим достижением в этом соревновании.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, Мораес покинул «Шахтер» и перешел в «Коринтианс». Однако на родине у форварда проявить себя не удалось, во многом по причине проблем со здоровьем. Летом минувшего года он получил статус свободного агента, а в текущем году стало известно о де-факто уходе Жуниора из профессионального спорта. Карьеру он завершил в 37.

4. Леонид Буряк – 9 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»
Количество проведенных матчей: 27
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 6

Леонид Буряк начинал карьеру в родной Одессе в составе «Черноморца», но лучший ее этап провел в столичном «Динамо», цвета которого защищал с 1973 по 1984 годы. В Киеве Буряк стал пятикратным чемпионом СССР, а вот в Кубке европейских чемпионов провел шесть сезонов и забил 9 мячей в 27 матчах.

Дебютировал в КЕЧ Буряк в сезоне-1972/73, когда сыграл 26 минут в ответном поединке 1/4 финала против «Реала» (0:3). А вот первых голов атакующего полузащитника в турнире пришлось ждать до 1975-го, когда он отметился дублем в воротах исландского «Акранеса», а «бело-синие», как упоминалось выше, добрались до 1/4 финала, где в дополнительное время ответного поединка проиграли «Сент-Этьену» (2:0, 0:3). Самым успешным и результативным для Буряка в «Динамо» в рамках КЕЧ стал сезон-1976/77, когда столичная команда добралась до полуфинала (проигрыш «Боруссии» М – 1:0, 0:2), а Леонид забил 3 мяча в 8 играх, да еще и отметился 3 результативными передачами.

Впоследствии Буряк забил за «Динамо» в главном еврокубке еще четырежды (в ворота «Хаки» в сезоне-1978/79, в ворота «Аустрии» в сезоне-1981/82 и дубль в ворота «Грассхоппера» в сезоне-1982/83). В 1985 году Буряк покинул «Динамо», а в конце 1988-го завершил карьеру, сделав это за границей – в финском КПТ-85.

После завершения активных выступления Буряк работал тренером в Финляндии, США, на россии и в Украине. Сейчас ему 71 год и он пребывает на заслуженном отдыхе, хотя по-прежнему пользуется популярностью у журналистов и при случае охотно дает интервью.

ФК Динамо. Олег Блохин и Леонид Буряк

3. Олег Блохин – 11 голов

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»
Количество проведенных матчей: 43
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 8

Истинная легенда и герой украинского футбола Олег Блохин был звездой № 1 в «Динамо» в 70-80-х годах минувшего века. Именно этот нападающий до сих пор является рекордсменом «бело-синих» по количеству забитых за команду мячей в официальных турнирах (266). А еще Блохин становился обладателем Золотого мяча-1975 и является 7-кратным чемпионом СССР.

В Кубке европейских чемпионов Блохин провел восемь сезонов, отличившись 11 забитыми мячами в 43 матчах. Он дебютировал в КЕЧ в сезоне-1972/73, проведя 6 матчей и забив 1 мяч (в ворота «Гурника» из Забже). Впоследствии форвард забивал также «Акранесу» и «Сент-Этьену» (в сезоне-1975/76), «Партизану» и ПАОКу (в сезоне-1976/77), «Трабзонспору» (в сезоне-1981/82), «Берое», «Селтику» и трижды «Бешикташу» (в сезоне-1986/87), который в рамках КЕЧ оказался наиболее успешным для него лично и для «Динамо» в целом, ведь команда Лобановского дошла до полуфинала, где проиграла «Порту».

Из «Динамо» Блохин ушел в марте 1988 года, когда советским футболистам понемногу открыли «форточку» в зарубежные чемпионаты. В концовке карьеры легендарный форвард выступал в Австрии за «Форвертс» и на Кипре за «Арис». В 1990-м Блохин завершил карьеру игрока, а вскоре начал тренировать. На наставническом поприще работал в Греции, Украине и на россии. Именно под руководством Блохина сборная Украины впервые и пока единственный раз в истории сыграла в финальной части чемпионата мира (2006), причем добралась аж до четвертьфинала турнира.

В настоящий момент Блохину 71 год. До недавнего времени он занимал одну из руководящих должностей в УАФ, являясь соруководителем комитета национальных сборных.

2. Сергей Ребров – 21 гол

Команда, за которую играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо»
Количество проведенных матчей: 43
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 7

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сергей Ребров оставил очень яркий след в украинском футболе, особенно в «девяностые» и «нулевые». Воспитанник донецкого футбола Ребров начинал играть в «Шахтере», но там его быстро присмотрели селекционеры «Динамо» и позвали в столицу. В стане «бело-синих» Ребров со временем превратился в лидера атак звездной команды Валерия Лобановского, являвшейся истинным гегемоном на просторах Украины после возобновления независимости, состоявшегося в 1991-м.

Дебют в Лиге чемпионов у Реброва состоялся в сезоне-1993/94. Тогда молодой форвард принял участие в обоих матчах против «Барселоны», о которых уже упоминалось выше. Сергей даже забил каталонцам на выезде, но этого не хватило, чтобы пройти маститого соперника по сумму двух матчей (3:1, 1:4). В ЛЧ-1994/95 Ребров провел 5 матчей и забил 1 мяч (московскому «Спартаку»), но «Динамо» не вышло из группы. А вот в ЛЧ-1997/98 киевляне выдали очень мощный турнирный спурт, чему помогла и результативность нашего героя, отличившегося 6 голами (по голу в каждом из двух матчей в ворота ПСВ и «Барселоны», еще по голу – «Ньюкаслу» и «Ювентусу») в 8 матчах. Тогда киевляне добрались до 1/4 финала, а спустя год оказались уже в 1/2 финала против «Баварии», которой уступили (3:3, 0:1). В том легендарном сезоне-1998/99 Ребров провел 10 игр и забил четырежды (по голу в каждом из двух матчей в ворота «Панатинаикоса» и «Арсенала» на групповой стадии).

Наиболее результативным для Реброва в ЛЧ выдался сезон-1999/2000, когда он после ухода Шевченко в «Милан» стал ключевым форвардом «Динамо». Тот турнир включал в себя две групповые стадии, и киевляне прошли первую, но не смогли квалифицироваться в плей-офф из второй. Ребров же забил 8 мячей в 12 поединках, оформив два дубля («Русенборгу» и «Марибору»), а также забив по мячу «Лацио», «Реалу», «Баварии» и все тому же «Русенборгу». Затем Сергей покинул «Динамо», подавшись в «Тоттенхэм», а в Лигу чемпионов вернулся тогда, когда опять стал играть за «Динамо», но это уже были не такие успешные выступления (1 гол в 6 матчах в рамках сезонов-2006/07 и 2007/08).

В марте 2008-го Ребров ушел из «Динамо» в «Рубин», где летом 2009-го и завершил карьеру. Впоследствии стал тренером, и ныне в свои 50 лет возглавляет национальную сборную Украины.

1. Андрей Шевченко – 48 голов

Команды, за которые играл в КЕЧ/ЛЧ: «Динамо», «Милан», «Челси»
Количество проведенных матчей: 100
Количество сезонов в КЕЧ/ЛЧ: 12

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко является наиболее успешным украинским футболистом после возобновления независимости нашим государством в 1991 году. Кроме того, Шевченко – единственный украинский топ-бомбардир в ЛЧ, который играл в турнире более чем за две команды («Динамо», «Милан», «Челси»).

В Лиге чемпионов Шевченко дебютировал в составе родного «Динамо» в сезоне-1994/95, который оказался крайне неудачным для киевлян. Тогда молодой Андрей провел два поединка (против московского «Спартака» и «Баварии»), но успел отличиться дебютным голом (в воротах мюнхенского гранда). Впоследствии Шевченко сыграл еще два сезона в наиболее престижном клубном турнире континента, которые выдались чрезвычайно успешными и для «Динамо» (четвертьфинал и полуфинал), и для самого форварда (5 и 8 голов в 8 и 10 поединках соответственно), успел стать лучшим голеадором турнира, а после перешел в «Милан».

С итальянской командой Шевченко провел шесть сезонов в ЛЧ, став триумфатором турнира в 2003 году. В 2006-м украинец снова выиграл звание лучшего бомбардира самого престижного еврокубка, а за два года до этого стал обладателем Золотого мяча. В 2006-м Шевченко уехал в «Челси», где карьера у него не заладилась, но с «синими» Андрей провел два сезона в ЛЧ (15 матчей, 4 гола), в том числе дойдя до финала в 2008-м, который он провел на скамье запасных, а лондонцы проиграли в серии пенальти «Манчестер Юнайтед».

Последний в карьере сезон в основной сетке Лиги чемпионов Шевченко провел в родном «Динамо». В ЛЧ-2009/10 форвард провел 6 матчей и забил 1 мяч («Интеру»), а всего на его счету 48 голов в 100 играх в рамках самого престижного еврокубка. Карьеру игрока Шевченко завершил летом 2012 года после домашнего для Украины чемпионата Европы. После этого неудачно попробовал силы в политике, был ассистентом, а затем главным тренером сборной Украины, а с 25 января 48-летний Шевченко является президентом УАФ.

По теме:
«Не забывайте». Лужный признался, не «украл» ли Шевченко Золотой мяч у Анри
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
ФОТО. Шевченко посетил Южную Корею и сделал фото с легендой
статьи эксклюзив Вадим Евтушенко Виктор Леоненко Владимир Онищенко Андрей Ярмоленко Жуниор Мораес Олег Блохин Леонид Буряк Андрей Шевченко Сергей Ребров коллекция Sport.ua
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?
Теннис | 21 октября 2024, 16:35 2
Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?
Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?

Ига впервые в сезоне потеряла лидерство, Арина во второй раз в карьере стала первой ракеткой

Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2024, 09:09 22
Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Сложнейшее испытание для чемпиона Украины

Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Футбол | 22.10.2024, 11:33
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
Футбол | 21.10.2024, 15:04
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Бокс | 22.10.2024, 07:47
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 6
Футбол
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
20.10.2024, 13:25 21
Футбол
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
20.10.2024, 23:01 5
Теннис
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50
Бокс
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем