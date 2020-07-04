Жуниор МОРАЕС: «Уход в Шахтер? Суркис начал неадекватно со мной говорить»

Жуниор Мораес рассказал подробности своего скандального перехода из «Динамо» в «Шахтер» в 2018 году:

«На самом деле, я давно хотел высказаться по этому поводу, но молчал, потому что понимал, какие могут быть последствия. Период в «Динамо» был отличным для меня, и я горжусь тем, что играл за этот клуб. Но у нас были разногласия с президентом.

То, как обсуждалось продление моего контракта, было неуважительно и некорректно. После этого я принял решение, что не буду продлевать контракт с «Динамо» и начал искать для себя какой-то новый вызов.

И тут появился интерес «Шахтера». Было очень сложно принять это решение. Все-таки перейти в стан главного соперника… Но моя семья уже очень хорошо адаптировалась в Украине, и я привык к УПЛ. «Шахтер» для моих целей был идеальным клубом, чтобы сделать шаг вперед и развиваться.

Сегодня я могу сказать, что это был правильный выбор, и я счастлив. Рад, что смог поиграть в обеих украинских грандах. Это привилегия не для всех.

За последние месяцы моего контракта с «Динамо» я провел в кабинете Суркиса больше времени, чем за все предыдущие 2,5 года. Когда мы начали переговоры, он через адвоката передал предложение на определенную сумму и все. Я это предложение не принял.

Когда появились новости, что «Шахтер» мной интересуется, и что я подписал контракт, Суркис начал совершенно неадекватно со мной говорить. Он больше переживал за то, чтобы я не переходил в «Шахтер», чем за то, чтобы я остался в «Динамо».

Когда я пришел в его кабинет, я сказал, что я еще ничего не подписал с «Шахтером». Но я не говорил, что не буду ничего подписывать. И на тот момент я действительно еще не подписал контракт с «Шахтером».

Ранее Мораес рассказал, почему перешел в «Динамо» в 2015 году.