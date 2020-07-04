Жуниор МОРАЕС: «Уход в Шахтер? Суркис начал неадекватно со мной говорить»

Форвард сборной Украины – о скандальном переходе из «Динамо» в «Шахтер»

  • 04.07.2020 14:05
  • 4657 просмотров
  • 15 комментариев
Жуниор МОРАЕС: «Уход в Шахтер? Суркис начал неадекватно со мной говорить»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Жуниор Мораес рассказал подробности своего скандального перехода из «Динамо» в «Шахтер» в 2018 году:

«На самом деле, я давно хотел высказаться по этому поводу, но молчал, потому что понимал, какие могут быть последствия. Период в «Динамо» был отличным для меня, и я горжусь тем, что играл за этот клуб. Но у нас были разногласия с президентом.

То, как обсуждалось продление моего контракта, было неуважительно и некорректно. После этого я принял решение, что не буду продлевать контракт с «Динамо» и начал искать для себя какой-то новый вызов.

И тут появился интерес «Шахтера». Было очень сложно принять это решение. Все-таки перейти в стан главного соперника… Но моя семья уже очень хорошо адаптировалась в Украине, и я привык к УПЛ. «Шахтер» для моих целей был идеальным клубом, чтобы сделать шаг вперед и развиваться.

Сегодня я могу сказать, что это был правильный выбор, и я счастлив. Рад, что смог поиграть в обеих украинских грандах. Это привилегия не для всех.

За последние месяцы моего контракта с «Динамо» я провел в кабинете Суркиса больше времени, чем за все предыдущие 2,5 года. Когда мы начали переговоры, он через адвоката передал предложение на определенную сумму и все. Я это предложение не принял.

Когда появились новости, что «Шахтер» мной интересуется, и что я подписал контракт, Суркис начал совершенно неадекватно со мной говорить. Он больше переживал за то, чтобы я не переходил в «Шахтер», чем за то, чтобы я остался в «Динамо».

Когда я пришел в его кабинет, я сказал, что я еще ничего не подписал с «Шахтером». Но я не говорил, что не буду ничего подписывать. И на тот момент я действительно еще не подписал контракт с «Шахтером».

Ранее Мораес рассказал, почему перешел в «Динамо» в 2015 году.

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Источник — Вацко Light

(21 голос)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 04.07.2020 15:15
    0
    Суркис сам себе оттоптал..
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 04.07.2020 15:10
    -1
    Не хочет сказать прямо, что захотелось больше бабла. А столько, сколько в Шахтере, никто не давал
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.07.2020 15:08
    0
    kvv1404, 04.07.2020 14:54
    Коли гравця потрібно затримати в команді,то не пропонують контракт з гіршими умовами,пропонують принаймі такі ж самі а часто навіть кращі. Ну а те що Суркіс не зустрівся з агентом гравця і агенту запропонував той самий контракт від якого відмовився гравець напередодні теж багато про що говорить.Ну а вказівка тренера не тиснути Мораєсу руку взагалі виглядає епічно!
    Какое указание? Какого тренера? Похмелись. Ему не жмут руку, потому что он этим людям лгал в лицо. Их право.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.07.2020 14:54
    0
    Коли гравця потрібно затримати в команді,то не пропонують контракт з гіршими умовами,пропонують принаймі такі ж самі а часто навіть кращі. Ну а те що Суркіс не зустрівся з агентом гравця і агенту запропонував той самий контракт від якого відмовився гравець напередодні теж багато про що говорить.Ну а вказівка тренера не тиснути Мораєсу руку взагалі виглядає епічно!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.07.2020 14:44
    -3
    суркисы типичные совки управленцы,пока есть халява они на коне,нет халявы,они под конём,Мораес абсолютно правильно поступил с этими крохоборами
    Ссылка
    DAKo
      DAKo, 04.07.2020 14:35
    -4
    Мыша
    Обожает
    Разные
    Анекдоты
    Еристь
    Сказки
    Не подписун контрактов
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 04.07.2020 14:30
    +3
    Ну выбрал, где лучше кормят, все нормально, но зачем то юлить и врать??
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.07.2020 14:30
    +4
    По-великому рахунку Мораєс не така вагома фігура, щоби його звинувачувати в переході з Динамо в Шахтар. Мараєс такий гравець, чкому потрібна ігрова підтримка бразилійців на полі. В Динамо в нього як слід не виходило,в збірній зовсім ніяк тому, що він посередній гравець і сам погоду на полі без бразилійської підтримки створити не здатний.
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 04.07.2020 14:26
    +6
    bzzzzz, 04.07.2020 14:22
    та не парся, все люди гной
    Особенно те люди, которые имеют что-то общее с расеей и ордло
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.07.2020 14:22
    -4
    Михаил Степанов, 04.07.2020 14:19
    вот гной! Никак не угомонится! Скажи: предложили лучше контракт, и все поймут! Но гной, есть гной...
    та не парся, все люди гной
    Ссылка
    саша соседка
    online
      саша соседка, 04.07.2020 14:20
    +1
    Правильно поступил! Гнида это сурок, при нем Динамо никогда не заиграет!! Только Великий Лобановский мог этого чмыря поставиить на место!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2020 14:19
    -6
    вот гной! Никак не угомонится! Скажи: предложили лучше контракт, и все поймут! Но гной, есть гной...
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 04.07.2020 14:14
    -16
    Александр Бондарь, 04.07.2020 14:11
    Не надо лукавить,всех бразильцев интересуют только деньги.Ну а то ,что Суркис наглый и хамоватый это точно.
    Не надо лукавить весь мир интересует только деньги, убрать в АТО зарплаты война закончится мигом
    Ссылка
    psv970
      psv970, 04.07.2020 14:12
    -7
    ГНИДА!!!
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 04.07.2020 14:11
    +6
    Не надо лукавить,всех бразильцев интересуют только деньги.Ну а то ,что Суркис наглый и хамоватый это точно.
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 04.07.2020 14:26
    +6
    bzzzzz, 04.07.2020 14:22
    та не парся, все люди гной
    Особенно те люди, которые имеют что-то общее с расеей и ордло
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 04.07.2020 14:11
    +6
    Не надо лукавить,всех бразильцев интересуют только деньги.Ну а то ,что Суркис наглый и хамоватый это точно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.07.2020 14:30
    +4
    По-великому рахунку Мораєс не така вагома фігура, щоби його звинувачувати в переході з Динамо в Шахтар. Мараєс такий гравець, чкому потрібна ігрова підтримка бразилійців на полі. В Динамо в нього як слід не виходило,в збірній зовсім ніяк тому, що він посередній гравець і сам погоду на полі без бразилійської підтримки створити не здатний.
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 04.07.2020 14:30
    +3
    Ну выбрал, где лучше кормят, все нормально, но зачем то юлить и врать??
    Ссылка
    саша соседка
    online
      саша соседка, 04.07.2020 14:20
    +1
    Правильно поступил! Гнида это сурок, при нем Динамо никогда не заиграет!! Только Великий Лобановский мог этого чмыря поставиить на место!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 04.07.2020 15:15
    0
    Суркис сам себе оттоптал..
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.07.2020 15:08
    0
    kvv1404, 04.07.2020 14:54
    Коли гравця потрібно затримати в команді,то не пропонують контракт з гіршими умовами,пропонують принаймі такі ж самі а часто навіть кращі. Ну а те що Суркіс не зустрівся з агентом гравця і агенту запропонував той самий контракт від якого відмовився гравець напередодні теж багато про що говорить.Ну а вказівка тренера не тиснути Мораєсу руку взагалі виглядає епічно!
    Какое указание? Какого тренера? Похмелись. Ему не жмут руку, потому что он этим людям лгал в лицо. Их право.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 04.07.2020 14:54
    0
    Коли гравця потрібно затримати в команді,то не пропонують контракт з гіршими умовами,пропонують принаймі такі ж самі а часто навіть кращі. Ну а те що Суркіс не зустрівся з агентом гравця і агенту запропонував той самий контракт від якого відмовився гравець напередодні теж багато про що говорить.Ну а вказівка тренера не тиснути Мораєсу руку взагалі виглядає епічно!
    Ссылка
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