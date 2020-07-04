Жуниор МОРАЕС: «Переход в Динамо был самым безопасным шагом для меня»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о том, почему в 2015 году перешел из донецкого «Металлурга» в «Динамо»:

«У «Динамо» тогда была невероятная команда. Плюс мы знаем, что такое «Динамо», сколько людей любит «Динамо».

В той ситуации переход в «Динамо» был самым безопасным шагом в моей карьере. У меня было 2,5 великолепных года в этом клубе. Поиграть в «Динамо» - это был невероятный опыт для меня.

В первый год мои статистические показатели не впечатляли, я не очень сильно выделялся. Но мы стали чемпионами, выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и показывали прекрасную игру».

Напомним, Мораес выступал за «Динамо» с 2015 по 2018 годы.