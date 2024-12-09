Бешеный триллер с 7 голами. Суперкамбек: Атлетико вырвал победу у Севильи

Вечером 8 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Испании.

Суперкамбек устроил мадридский Атлетико, вырвав победу у Севильи (4:3).

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Команда из Мадрида уступала со счетом 1:3, но отыгралась и забила решающий гол на 90+4 мин.

Героем матча стал Антуан Гризманн, который провел два мяча, включая победный.

Топ-5 Ла Лиги: Барселона (38 очков), Реал Мадрид (36), Атлетико М (35), Атлетик Б (32), Вильярреал (26).

Ла Лига. 16-й тур, 8 декабря

Атлетико Мадрид – Севилья – 4:3

Голы: де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Лино, 79 – Лукебакио, 12, Ромеро, 32, Хуанлу Санчес, 57

Атлетико: Облак, Галан, Лангле (Витсель, 79), Хименес, Льоренте, Галлахер (Серлот, 63), Барриос, Де Пауль (Коке, 63), Симеоне (Лино, 75), Альварес (Корреа, 75), Гризманн.

Севилья: Альваро Фернандес, Салас, Баде, Кармона, Гудель, Соу, Агуме (Монтьель, 80), Хуанлу Санчес, Пеке (Сауль, 63), Ромеро (Маркао Тейшейра, 90+2), Лукебакио (Ихеаначо, 90+2).

Предупреждения: Барриос, 48, Альварес, 72, Галан, 87, Гризманн, 90+4 – Агуме, 49, Альваро Фернандес, 67, Сауль, 76

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