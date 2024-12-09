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  4. Бешеный триллер с 7 голами. Суперкамбек: Атлетико вырвал победу у Севильи
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Севилья
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Испания
09 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:08
356
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Бешеный триллер с 7 голами. Суперкамбек: Атлетико вырвал победу у Севильи

Команда из Мадрида уступала со счетом 1:3, но забила победный гол на 90+4 мин

09 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:08
356
1
Бешеный триллер с 7 голами. Суперкамбек: Атлетико вырвал победу у Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Испании.

Суперкамбек устроил мадридский Атлетико, вырвав победу у Севильи (4:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Мадрида уступала со счетом 1:3, но отыгралась и забила решающий гол на 90+4 мин.

Героем матча стал Антуан Гризманн, который провел два мяча, включая победный.

Топ-5 Ла Лиги: Барселона (38 очков), Реал Мадрид (36), Атлетико М (35), Атлетик Б (32), Вильярреал (26).

Ла Лига. 16-й тур, 8 декабря

Атлетико Мадрид – Севилья – 4:3

Голы: де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Лино, 79 – Лукебакио, 12, Ромеро, 32, Хуанлу Санчес, 57

Атлетико: Облак, Галан, Лангле (Витсель, 79), Хименес, Льоренте, Галлахер (Серлот, 63), Барриос, Де Пауль (Коке, 63), Симеоне (Лино, 75), Альварес (Корреа, 75), Гризманн.

Севилья: Альваро Фернандес, Салас, Баде, Кармона, Гудель, Соу, Агуме (Монтьель, 80), Хуанлу Санчес, Пеке (Сауль, 63), Ромеро (Маркао Тейшейра, 90+2), Лукебакио (Ихеаначо, 90+2).

Предупреждения: Барриос, 48, Альварес, 72, Галан, 87, Гризманн, 90+4 – Агуме, 49, Альваро Фернандес, 67, Сауль, 76

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанлу Санчес (Севилья).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Samuel
Який матч, який Атлетико, який Грізман - мощь
Якщо так і далі будуть гризти то стануть чемпіонами цього сезону
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