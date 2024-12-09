Атлетико Мадрид

8 декабря прошел матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу матрасников.

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Атлетико проигрывал 1:3 до 62-й минуты, но благодаря забитому мячу Самуэля Лино и дублю Антуана Гризманна вырвал победу.

Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 8 декабря

Атлетико – Севилья – 4:3

Голы: Де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Лино, 80 – Лукебакио, 12, Ромеро, 32, Санчес, 57

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Де Пауль, 10 мин.

ГОЛ! 1:1 Лукебакио, 12 мин.

ГОЛ! 1:2 Ромеро, 32 мин.

ГОЛ! 1:3 Санчес, 57 мин.

ГОЛ! 2:3 Гризманн, 62 мин.

ГОЛ! 3:3 Лино, 80 мин.

ГОЛ! 4:3 Гризманн, 90+4 мин.