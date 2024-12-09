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  4. Атлетико – Севилья – 4:3. Безумный камбек с дублем Гризманна. Видео голов
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 декабря 2024, 00:08 | Обновлено 09 декабря 2024, 00:10
219
0

Атлетико – Севилья – 4:3. Безумный камбек с дублем Гризманна. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги 2024/25

09 декабря 2024, 00:08 | Обновлено 09 декабря 2024, 00:10
219
0
Атлетико – Севилья – 4:3. Безумный камбек с дублем Гризманна. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

8 декабря прошел матч 16-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Севилья.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу матрасников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Атлетико проигрывал 1:3 до 62-й минуты, но благодаря забитому мячу Самуэля Лино и дублю Антуана Гризманна вырвал победу.

Ла Лига 2024/25. 16-й тур, 8 декабря

Атлетико – Севилья – 4:3

Голы: Де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Лино, 80 – Лукебакио, 12, Ромеро, 32, Санчес, 57

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Де Пауль, 10 мин.

ГОЛ! 1:1 Лукебакио, 12 мин.

ГОЛ! 1:2 Ромеро, 32 мин.

ГОЛ! 1:3 Санчес, 57 мин.

ГОЛ! 2:3 Гризманн, 62 мин.

ГОЛ! 3:3 Лино, 80 мин.

ГОЛ! 4:3 Гризманн, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанлу Санчес (Севилья).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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