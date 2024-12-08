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  4. Герой сборной Украины получил очередную травму. Он пропустил 8 игр в сезоне
Англия
08 декабря 2024, 15:06 |
2330
1

Герой сборной Украины получил очередную травму. Он пропустил 8 игр в сезоне

Александр Зинченко снова не сможет помочь «Арсеналу»

08 декабря 2024, 15:06 |
2330
1
Герой сборной Украины получил очередную травму. Он пропустил 8 игр в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил очередную травму, сообщает официальный сайт «канониров».

Детали повреждения и сроки восстановления пока не сообщаются.

В этом сезоне 27-летний футболист из-за повреждения пропустил уже 8 поединков на клубном уровне, а в целом принял участие лишь в 9 матчах «Арсенала», не отметившись результативными действиями.

В ноябре Александр Зинченко забил гол за национальную сборную Украины в победном матче против Албании (2:1) и был признан «Львом матча».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Арсенал Лондон
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Ivan Sergeev
це цирк
як? 
поки Вайт Кала та Томі у оазареті то можна було б себе нормально проявити
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