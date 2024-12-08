Герой сборной Украины получил очередную травму. Он пропустил 8 игр в сезоне

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил очередную травму, сообщает официальный сайт «канониров».

Детали повреждения и сроки восстановления пока не сообщаются.

В этом сезоне 27-летний футболист из-за повреждения пропустил уже 8 поединков на клубном уровне, а в целом принял участие лишь в 9 матчах «Арсенала», не отметившись результативными действиями.

В ноябре Александр Зинченко забил гол за национальную сборную Украины в победном матче против Албании (2:1) и был признан «Львом матча».