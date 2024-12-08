Англия08 декабря 2024, 15:06 |
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Герой сборной Украины получил очередную травму. Он пропустил 8 игр в сезоне
Александр Зинченко снова не сможет помочь «Арсеналу»
08 декабря 2024, 15:06 |
2330
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Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил очередную травму, сообщает официальный сайт «канониров».
Детали повреждения и сроки восстановления пока не сообщаются.
В этом сезоне 27-летний футболист из-за повреждения пропустил уже 8 поединков на клубном уровне, а в целом принял участие лишь в 9 матчах «Арсенала», не отметившись результативными действиями.
В ноябре Александр Зинченко забил гол за национальную сборную Украины в победном матче против Албании (2:1) и был признан «Львом матча».
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як?
поки Вайт Кала та Томі у оазареті то можна було б себе нормально проявити