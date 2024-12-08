От Баварии до Вулверхэмптона: 7 футболистов-художников

По случаю Международного дня художника, который отмечают 8 декабря, блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает ярких личностей, наиболее полно проявивших свои таланты и на футбольных полях, и в художественных мастерских.

«Пинтуриккьо нарисовал этот гол!» – комментатор не скрывал своего восторга от очередного магического штрафного в исполнении Алессандро Дель Пьеро: знаменитая дуга известного «ювентино» снова прочертила путь мяча к воротам. Конечно, кому попало прозвище в честь выдающегося итальянского живописца конца ХV – начала XVI ст. не дадут. А вот если не воспринимать художественные произведения футболистов в переносном смысле? Могут ли мастера популярной игры действительно нарисовать (написать) шедевральную картину, которую оценят не только в семейном кругу, но и специалисты, и широкая масса поклонников искусства? Таких наделенных художественным талантом личностей в истории футбола было немало, всех, наверное, и не упомнишь. Однако самых ярких из них, отличившихся выступлениями в составах титулованных команд и реализовавших себя как художники, предлагаю вашему вниманию.

И «гончар», и гончар

Люсьен Эмиль Буллемье (1877–1949)

Правый полузащитник «Стока», ряда других английских клубов, а также американского «Филадельфия Хиберниан» является сыном художника-керамиста французского происхождения Антонена Буллемье. Как футболист запомнился частой сменой клубов, бойким нравом, забивал важные мячи в ворота «Блэкпула» и «Честерфилда». Однако в 26-летнем возрасте решил было сосредоточиться на художественном творчестве. В то же время оставить спорт не смог. Эмигрировав в США, он некоторое время совмещал футбол и работу на фабрике Lenox China в Нью-Джерси. Вернувшись в Англию, защищал цвета «Нортгемптон Тауна» и клуба «Порт Вейл» (иными словами, «сапожников» и «храбрецов»). В то же время работал на нескольких предприятиях, а затем устроился в компании CT Mailing руководителем отдела декорирования. До 1926 г. занимался росписью фарфора. Гламурный дизайн работы Буллемье имел немалый спрос у покупателей. В 1930-е гг. присоединился к гончарной компании New Hall в Стаффордшире, где изготовил серию авторской посуды с факсимильной подписью. Итак, Буллемье был «гончаром» и во время определенного отрезка футбольной карьеры (ведь играл за «Сток»), и человеком, имевшим касательство к гончарству (в этом контексте это слово без кавычек), в, так сказать, гражданской жизни.

И отец-основатель, и вратарь, и автор первого лого

Отто Людвиг Нагеле (1880–1952)

Уроженец Мюнхена вошел в футбольную летопись как соучредитель мюнхенской «Баварии», а также как первый вратарь будущего суперклуба. 27 февраля 1900 г. он сотоварищи в ресторане Gisela положил начало баварской футбольной легенде. Сам Нагеле в составе нового клуба стал дважды подряд чемпионом города Мюнхен. А еще он разработал первый логотип «Баварии».

Первый логотип Баварии

Задолго до ужина в упомянутом ресторане Отто изучал искусство в художественных академиях Мюнхена и Дюссельдорфа, был членом знаменитого объединения местных художников Мюнхенский сецессион, которых породнило отрицание консервативного официального искусства. В 25-летнем возрасте Нагеле стал лауреатом престижного конкурса рекламных проектов. В 1932 г. работы Нагеле экспонировались на художественной выставке Дюссельдорф – Мюнхен в Kunstpalast Düsseldorf. Он был одним из самых востребованных рекламных художников до Первой мировой войны и без преувеличения одной из международных звезд рекламного дизайна до 1920-х гг. На его плакатах ощущается влияние мюнхенского модерна. Нагеле в частности создал плакаты для универмага Isidor Bach в Мюнхене, для знаменитой пивоварни Hackerbrauerei, для Мюнхенского выставочного парка и др.

Одесская школа киевского динамовца

Виктор Севастьянов (1923–1993)

И у Украины есть повод для гордости на футбольно-художественном поприще! Виктор Севастьянов родился в Одессе, в Жемчужине у моря окончил школу, работал слесарем, с детства увлекался футболом и живописью, в дальнейшем участвовал в боях во время Второй мировой войны (кстати, еще находясь в армейских рядах, в 1945 г. начал посещать как вольнослушатель Одесское художественное училище имени Митрофана Грекова), а в послевоенье футбольная составляющая его таланта нашла отражение в приглашении в киевское «Динамо». Умелый центральный полузащитник удачно выбирал позицию, обладал точным длинным пасом, хорошо играл головой (отсюда и прозвище: Лоб), отличался и иными преимуществами. Севастьянов, являясь важным игроком основы, неплохо провел сезон-1947, в котором киевляне заняли достаточно высокое для себя, тогдашних 4-е место. Виктор Григорьевич в частности забил важный гол в ворота «Крылья Советов», который позволил киевлянам избежать домашнего поражения.

Картина Виктора Севастьянова. Могучий дуб

Картина Виктора Севастьянова. Лес

Художественная составляющая таланта Севастьянова нашла полноценное выражение уже по окончании спортивной карьеры. В 1953 г. Виктор Григорьевич стал членом Киевского общества художников, а в 1958 г. – художником производственно-художественных мастерских Худфонда СССР. С того же года Севастьянов начинает участвовать во многих масштабных всесоюзных выставках. С 1963 г. Виктор Григорьевич являлся членом Союза художников СССР. Ценители живописи особо отмечали его пейзажи, где художник ярко проявлял свое тонкое понимание природы и эстетическое восприятие окружающей среды. Специалисты искусства относили Севастьянова к приверженцам одесской школы с теплыми красками и определенными колористическими нюансами. В настоящее время работы Севастьянова хранятся в музеях Украины, частных коллекциях в Германии, Бельгии, Великобритании, Франции, Канаде, Испании и др. Уже в 1990-е, после смерти Виктора Григорьевича выставки его работ прошли в Нанте, Ренне, Брюсселе (кстати, художественную стилистику Севастьянова бельгийцы определили как постимпрессионизм). В 2008 г. знаменитый испанский коллекционер Пако Маскулино приобрел в Барселоне три картины Севастьянова («Хмурый Днепр», «Утро в лесу» и «На хуторе»)») ни много, ни мало за 180 000 евро.

Накануне Euro-2012 в Киеве прошла выставка картин Виктора Севастьянова «Времена года», где демонстрировалось около 30-ти работ художника. И еще один важный штрих: по данным исследования, проведенного по заказу Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива», картины Виктора Севастьянова в 2012 г. продавались лучше всех работ украинских художников XX в.

Баск и Кандинский

Эдуардо Чильида (1924–2002)

Уроженец Сан-Себастьяна в начале 1940-х стал вратарем клуба «Реал Сосьедад» (ближайший соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы), однако помешала полноценной спортивной карьере тяжелая травма колена. Хотя делать напрасными атакующие потуги противников у Эдуардо получалось суперски. После того, как вынужденно повесил бутсы на гвоздь, Чильида изучал архитектуру в Мадриде, в дальнейшем посвятил себя скульптуре, в частности на рубеже 1940-х – 1950-х гг. открыл свою студию в Париже. Кроме того, не чурался и графики. В 1958 г. представил Испанию на знаменитой Венецианской биеннале. В 1960 г. Чильиду удостоили премии Кандинского (ее основала вдова художника Нина Кандинская, а вручали награду для содействия молодым художникам, работавшим в направлении абстракционизма и информализма). В 1990-х гг. в Эрнани, неподалеку от Сан-Себастьяна был открыт музей его работ под открытым небом.

Борота не только в воротах

Петар Борота (1952–2010)

Два главных клуба в игровой карьере Петара Бороты – белградский ОФК и лондонский «Челси». Хотя были и другие: белградский «Партизан» (именно в его составе однажды он стал чемпионом Югославии), «Боавишта», «Портимоненсе». Были и неудачные попытки закрепиться в составе «Порту» и «Брентфорда», чего уж там. Однако ярких футбольных страниц в биографии Бороты куда больше! В 1981 г. болельщики «аристократов» назвали его лучшим игроком клуба. Именно тогда он капитанствовал в клубе и смог отыграть 16 матчей насухо в течение сезона. Отмечу, что в свое время Борота пришел в «Челси» на замену легендарному Киту – чемпиону мира-1966 Питеру Бонетти – и справился с возложенной на него ответственностью.

Картина Петара Бороты. Головокружение

Именно в 1981 г., сложившемся для Бороты как вратаря наиболее успешно, был отмечен и его художественный талант: впервые была организована выставка работ Бороты в жанре абстрактной живописи (художественным языком форм, цветов и линий Борота владел мастерски). В дальнейшем была выставка его работ в галерее Srećna nova umetnost в Белграде. А уже в 1990-е Петар вляпался в громкий скандал, связанный с воровством картин известного сербского художника Павле Йовановича. Как следствие, провел за решеткой 6 месяцев. В дальнейшем по совету своих друзей Вуядина Бошкова и Синиши Михайловича переехал в Геную, где и покинул этот мир в 56-летнем возрасте. Похоронили Бороту в Белграде.

«Убийца пенальти»

Рудольф Каргус (родился в 1952 г.)

Как вратарь Руди Каргус снискал незаурядную славу грозы пенальтистов (даже прозвищем «убийца пенальти» был почтен). Количество промахов нападающих с 11-метровой отметки в бундеслиге в противостоянии с Руди превысило два десятка. По этому показателю Каргус является лучшим в истории сильнейшей футбольной лиги Германии. Большую часть игровой карьеры провел в «Гамбурге» (в составе этого клуба завоевал Кубок кубков, а также отпраздновал победу в бундеслиге), запомнился также и по выступлениям в составе «Нюрнберга».

Где-то с середины 1990-х Руди Каргус, который намного раньше проявил интерес к искусству и назвал живопись своим хобби, интенсивно занимается живописью. Эту страсть пробудил художник, которого Каргус встретил во время отдыха на Фуэртевентуре – одном из островов Канарского архипелага. Впоследствии экс-кипер изучал живопись в художественной школе Бланкенезе. Первой верифицированной выставкой, где экспонировались работы Каргуса, был вернисаж в Карлсруэ в 2004 г.

Для чемпионата мира-2006 Немецкий футбольный союз заказал ему нарисовать футбольные картины, которые, по его словам, сперва он не особо-то и хотел делать, но затем с удовольствием сделал. Картины были выставлены на корабле-музее Rickmer Rickmers в порту Гамбурга. А одна из его работ постоянно выставлена ​​на видном месте в Немецком футбольном музее в Дортмунде.

Каргус, как правило, не подписывающий свои работы, также имеет дело с социально критическим содержанием в своих картинах и время от времени делает свои работы доступными для таких проектов, как Capitalism Tribunal. Здесь замечу, что людям, которые не жили при социализме, невдомек, что из себя представляет та напасть, поэтому и свои критические стрелы иногда они направляют, как по мне, не в ту сторону. В этом году художественные работы «убийцы пенальти» были выставлены в Гамбурге на выставке «Эдвард Мунк. Современные интерпретации» (кстати, это выставочное мероприятие продлится до конца марта 2025 г.). Студия Каргуса расположена на отдаленной ферме между Нордерштедтом (этоn город граничит с Гамбургом) и Квикборном (там в свое время жил легендарный музыкант Дитер Болен).

Кредо Крэддока

Джоди Крэддок (родился в 1975 г.)

Этот монументальный центрдеф известен, прежде всего, по выступлениям в составах «Сандерленда» и «Вулверхэмптона» (по одному разу был назван лучшим игроком сезона в составе «черных котов» и в составе «Вулвз») в конце ХХ и в первое десятилетие XXI в. «Шеффилд Юнайтед» и «Сток Сити» также наличествуют в его футбольной карьере, однако за эти клубы он сыграл считанные матчи. Типичный гол Крэддока – головой в высоком прыжке, но иногда у него получались и сумасшедшие удары издалека.

Искусством Крэддок интересовался с детства. Впоследствии получил диплом А-уровня по искусству. Во время игровой карьеры он создавал художественные работы, как сам говорил, «чтобы отвлечься от футбола». Но вскоре это стало чем-то большим, чем хобби. В сезоне-2017/18 Крэддок сделал художественное оформление для всех программок домашних игр «Вулвз». В дальнейшем Крэддок развивался как художник, создавая портреты, граффити и фотореализм. Первая выставка его работ под названием Le Bellezza Della Fusione прошла в ноябре 2015 г. в художественной галерее Antidote в Латтерворте, Лестершир. Средства создания художественных работ – разнообразны (иногда это простая шариковая ручка!). Однако с годами Крэддок все больше внимания уделяет маслу. «Лучшее вознаграждение для художника – это когда ты видишь, как твоя работа занимает почетное место на чужой стене, и ты знаешь, что ты ее создал», – любит повторять Крэддок. Эти слова вполне могут служить стимулом-девизом для футболиста-художника».

Картина Джоди Крэддока

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Определенные художественные работы есть в творчестве бывшего вратаря «Ливерпуля» Дэвида Джеймса, однако он не выделил это хобби во что-то большее, да и самих работ – немного. Но, кто знает, может, у известного кипера настоящее художественное признание еще впереди. Скажу, что в этом году меня впечатлили картины киевлянина Олега Олеговича Базилевича, отнюдь не чужого для футбола человека. Они экспонировались в Софии Киевской, а, собственно, сама выставка получила название «Фронтовая палитра», ведь работы были созданы непосредственно на линии фронта с марта 2022 г. по февраль 2024 г. Материал для работ: земля, глина, чернозем, пепел, да даже сок растений.

В свое время в разговоре со специалистом одной из работающих в Украине букмекерских контор мы затронули тему интересных ставок. И среди них, вспоминаю, как вариант фигурировала такая, может, и гипотетическая, однако нетривиальная: кто из нынешних футбольных звезд получит признание в каком-то из видов искусства: будь то архитектура, живопись или кино? Наша дискуссия шла по большей части вокруг того, побуждает ли такая вероятная ставка соответствующего человека уделить особое внимание художественной карьере или же побуждает карьерно развернуться совсем в другую сторону. В конце концов, к единому мнению не пришли, а предложениями подобных ставок не запестрели сайты букмекерских компаний. Хотя, может, и здесь все еще впереди?..

Алексей РЫЖКОВ