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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 17:39 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:45
2758
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год

«Ингулец» и «Заря» 8 декабря уже не доиграют

08 декабря 2024, 17:39 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:45
2758
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
УПЛ-ТВ

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, был запланирован матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между «Ингульцом» и луганской «Зарей».

Начало поединка должно было начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, где и должна состояться встреча, стартовый свисток прозвучал гораздо позже – в 15:21.

После этого команды успели отыграть первый тайм и ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу «Ингульца», однако во время перерыва прозвучала еще одна тревога.

В итоге было принято решение перенести встречу на другую дату. Как сообщают официальные социальные сети УПЛ-ТВ, игра состоится уже в 2025 году.

На данный момент «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав всего 9 очков в 15 матчах сезона. «Заря» идет 9-й с 19 зачетными баллами в 15 поединках.

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Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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