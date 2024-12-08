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  4. Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Греция
08 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:06
6874
1

Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать

Роман Яремчук разочаровал «Олимпиакос» Пирей

08 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:06
6874
1
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук разочаровал владельца «Олимпиакоса» Вангелиса Маринакиса.

По информации греческих СМИ, Маринакис в ярости от игры Яремчука и от того, что Роман не в состоянии конкурировать за место в старте, отдача украинца на тренировках тоже желает лучшего. Президента «Олимпиакоса» не устраивает достаточно высокая зарплата футболиста – 1,5 миллиона евро за сезон.

Маринакис считает трансфер Романа провальным и ищет виновных. Он хочет продать Яремчука и купить нового нападающего.

Яремчук забил один гол за девять матчей в «Олимпиакосе». Ранее СМИ раскритиковало Яремчука.

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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу
Дмитро Олійник Источник: Sportime
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Комментарии 1
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gusev80 .
Пусть в Динамо возвращается. Выиграет у Ваната конкуренцию - станет основным. Будет лениться - на замену выходить освежать игру. Но зарплата конечно поскромнее будет
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