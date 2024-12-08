Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать

Форвард сборной Украины Роман Яремчук разочаровал владельца «Олимпиакоса» Вангелиса Маринакиса.

По информации греческих СМИ, Маринакис в ярости от игры Яремчука и от того, что Роман не в состоянии конкурировать за место в старте, отдача украинца на тренировках тоже желает лучшего. Президента «Олимпиакоса» не устраивает достаточно высокая зарплата футболиста – 1,5 миллиона евро за сезон.

Маринакис считает трансфер Романа провальным и ищет виновных. Он хочет продать Яремчука и купить нового нападающего.

Яремчук забил один гол за девять матчей в «Олимпиакосе». Ранее СМИ раскритиковало Яремчука.